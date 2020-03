TS-1886XU-RP, il NAS enterprise di QNAP con prestazioni da server

È indirizzato al settore enterprise il NAS TS-1886XU-RP presentato da QNAP. Grazie ai processori Intel Xeon D della serie D-1600 con memoria DDR4 ECC (Error Correcting Code), il nuovo prodotto fornisce prestazioni di livello server con elevata affidabilità. TS-1886XU-RP con rackmount 2U funziona come un dispositivo di archiviazione ibrido, dotato di dodici vani unità HDD da 3,5 pollici e sei slot dedicati SSD, e consente agli utenti di usufruire della tecnologia Qtier con tiering automatico che ottimizza le prestazioni di archiviazione del NAS, anche in termini di costo.

“L’architettura di archiviazione ibrida del NAS TS-1886XU-RP e le molteplici funzioni di ottimizzazione dell’SSD lo rendono un NAS altamente efficiente in termini di costi, con prestazioni di livello aziendale – ha dichiarato David Tsao, product manager di QNAP –. Il NAS ricco di funzionalità incorpora funzioni progettate appositamente per aiutare le aziende ad affrontare le sfide tecnologiche odierne negli ambienti aziendali, tra cui la connettività 10GbE con supporto RDMA/RoCE, la virtualizzazione, il backup e il ripristino di emergenza, i gateway di archiviazione cloud e altro ancora”.

TS-1886XU-RP utilizza un processore Intel Xeon D e supporta fino a 128 GB di memoria ECC DDR4 dual-channel per consentire di mantenere l’integrità dei dati. La struttura di archiviazione ibrida può raggiungere prestazioni e costi più elevati con la tecnologia SSD QNAP multipla, come la cache SSD, per ottimizzare le applicazioni che richiedono IOPS, e SSD extra over-provisioning per migliorare la velocità di scrittura random dell’SSD per i dati aziendali, il data center e la virtualizzazione, estendendo al contempo la resistenza e il ciclo di vita dell’SSD. Inoltre, Qtier consente l’allocazione dell’archiviazione con tiering automatico sul TS-1886XU-RP, ottimizzando le prestazioni del NAS e l’utilizzo dell’archivio.

TS-1886XU-RP integra quattro slot di espansione PCIe. Lo smart NIC SFP+ da 10GbE dual port è preinstallato e utilizza il controller di rete Broadcom NetXtreme-E che supporta RDMA su Converged Ethernet (RoCE e RoCEv2) per migliorare le prestazioni del NAS riducendo al contempo il consumo di CPU delle applicazioni che utilizzano una rete Ethernet.

La connettività 10 GbE non solo accelera la trasmissione dati ad alta intensità, ma beneficia anche di backup remoti ad alta velocità tramite l’applicazione Hybrid Backup Sync (HBS) di QNAP. È comunque possibile installare altre schede di espansione PCIe per espandere funzionalità del NAS quali le schede di rete 10 GbE/25 GbE/40 GbE, le schede QM2 per aggiungere SSD M.2 e una scheda di espansione SAS per la connessione agli alloggiamenti di espansione dell’archivio. Se dotato di una scheda Fibre Channel, TS-1886XU-RP può essere aggiunto a un ambiente Fibre Channel SAN per soddisfare requisiti di archiviazione e di backup a elevate prestazioni.

TS-1886XU-RP è scalabile e fornisce supporto e funzionalità utili al mondo business. Supporta l’archiviazione per la virtualizzazione di VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V e Windows Server 2019 e ospita più macchine virtuali e app con container. Le snapshot basate su blocco semplificano il backup e il ripristino dei dati, mentre cloud storage gateways consentono di migrare facilmente i dati sul cloud. QVR Pro consente di creare un sistema di videosorveglianza professionale (offre 8 canali gratuiti per telecamere IP, espandibili a 128 canali con l’acquisto di altre licenze).

TS-1886XU-RP è disponibile in due configurazioni: D1602-4G con processore Intel Xeon D-1602 2 core/4 thread da 2,5 GHz (fino a 3,2 GHz), RAM ECC DDR4 da 4 GB (1 x 4 GB) e D1622-8G con Processore Intel Xeon D-1622 4 core/8 thread da 2,6 GHz (fino a 3,2 GHz), RAM DDR4 ECC da 8 GB (2 x 4 GB)

Ulteriori informazioni sul sito QNAP.