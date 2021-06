Mwc 2021, Vodafone: il tema centrale è la sostenibilità

Nell’ambito del Mobile World Congress 2021 di Barcellona, Vodafone mostra come la connettività e la tecnologia possano migliorare le società, le economie e le industrie e creare un mondo più sostenibile.

Vodafone, riporta il sito della società dedicato alla manifestazione, crede che lo spirito umano combinato con l’innovazione possa fare molto per migliorare il modo in cui tutti viviamo e il modo in cui trattiamo il nostro pianeta.

Al Mwc 2021 Vodafone celebra il suo impegno nei confronti della società come fondamento di tutto ciò che fa come azienda, con le iniziative Inclusion For All, Planet e Digital Society.

Ciascuna mostra come la tecnologia migliora la vita, si connette per un futuro migliore e consente un mondo digitale inclusivo e sostenibile, sottolineando l’impegno nel contratto sociale nel processo.

Secondo Vodafone l’ultimo anno ha accelerato la digitalizzazione e la trasformazione digitale man mano che le economie e le società ricostruiscono meglio.

Mentre l’Europa e l’Africa, in particolare, si ricostruiscono, è importante che gli investimenti pubblici aumentino l’accesso ai servizi digitali che sono diventati ancora più centrali nella vita delle persone nell’ultimo anno.

Ci sono sfide e opportunità per raggiungere questo obiettivo e Vodafone crede che crediamo con una maggiore partnership tra aziende del settore privato come Vodafone, organizzazioni di sviluppo e governi, gli obiettivi di sviluppo internazionale possano essere raggiunti.

20 progetti per l’era digitale

Nel contesto del Mwc 2021 Vodafone mette in mostra sul proprio sito venti progetti che concretizzano l’approccio digitale afferenti ai temi della vita quotidiana, dalla casa alla salute, dal lavoro alla formazione, secondo le tre macro iniziative facenti capo al tema della sostenibilità: i inclusione (colore lilla), società digitale (grigio) e pianeta (verde).