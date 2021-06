Mwc 2021, D-Link semplifica le cloud managed network

Le imprese, ha sottolineato D-Link nel presentare le sue nuove offerte in occasione del Mobile World Congress 2021, stanno affrontando nuove sfide che sono emerse a causa della pandemia, tra cui vincoli di bilancio, mancanza di risorse It, sicurezza di rete inadeguata e diminuzione della produttività.

Ideato in risposta a questi problemi, con Nuclias Cloud D-Link offre una soluzione conveniente che permette di implementare rapidamente e fare facilmente manutenzione dei cloud-managed network, minimizzando i costi e massimizzando le risorse.

Nuclias Cloud, sottolinea il produttore, fornisce un accesso sicuro alla rete aziendale, una scalabilità pressoché illimitata, un deployment zero touch e un controllo degli accessi basato su ruoli e privilegi.

Come piattaforma di gestione della rete basata sul cloud, Nuclias Cloud consente di implementare le reti aziendali senza la necessità di tecnici altamente qualificati, dando agli operatori la flessibilità e la scalabilità per soddisfare rapidamente le esigenze di networking.

D-Link ha annunciato l’introduzione di funzioni nuove e migliorate e dispositivi compatibili, come gli access point Wi-Fi 6 e un nuovo gateway SD-WAN cloud-managed.

Il Nuclias Cloud SD WAN Gateway di D-Link è costruito per reti sicure cloud-managed di organizzazioni di piccole e medie dimensioni con più siti e risorse It limitate.

Fornisce una gestione centralizzata basata su cloud, con interfaccia intuitiva su web e app, e consente di stabilire rapidamente connessioni VPN punto-punto tra i gateway; include un sistema di prevenzione delle intrusioni per ispezionare le vulnerabilità e proteggere dagli attacchi da backdoor sconosciute, così come il filtraggio dinamico dei contenuti web, per mantenere la rete al sicuro da siti web dannosi e fornire analisi del comportamento.

I Managed Switch della serie Nuclias Cloud combinano la semplicità della gestione cloud e hardware di switching di livello professionale, per offrire la flessibilità e le funzionalità in grado di soddisfare le esigenze delle PMI.

Il Nuclias Cloud Managed AX3600 Access di D-Link è un access point Wi-Fi 6 ready che fornisce velocità più elevate, una capacità aumentata e una copertura meno suscettibile alle interferenze, per le reti aziendali.

Della famiglia Nuclias Cloud Managed di D-Link fanno parte anche access point per l’outdoor e videocamere di sorveglianza.