Microsoft Viva Engage: l’evoluzione di Yammer, con nuove esperienze

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità di Viva Engage che, per creare un’esperienza più lineare per gli utenti, andrà progressivamente a integrare e sostituire l’attuale soluzione Yammer.

Come evidenziato nell’ultimo Work Trend Index, la metà dei dipendenti ha dichiarato che le relazioni al di fuori del proprio gruppo di lavoro si sono indebolite (51%): diventa dunque fondamentale l’engagement della comunità di dipendenti per mantenere coinvolta e produttiva la propria forza lavoro anche da remoto, sottolinea Microsoft.

Per affrontare le sfide del lavoro ibrido, le nuove funzionalità di Viva Engage contribuiscono alla creazione di una piattaforma più coesa e dedicata ai leader per connettersi e incoraggiare una cultura aziendale più inclusiva.

Per oltre 10 anni, Yammer è stato il “tessuto social” del cloud di produttività di Microsoft, portando la community e le conversazioni nelle app in cui le persone lavorano quotidianamente. Tuttavia, in un mondo del lavoro sempre più distribuito, il coinvolgimento della community è essenziale per il modo in cui le persone e i team si riuniscono ed è un pilastro fondamentale dell’esperienza dei dipendenti.

È per questo che l’anno scorso la società di Redmond ha introdotto Microsoft Viva Engage, un’evoluzione dell’app Yammer Communities in Microsoft Teams, come nuova parte di Microsoft Viva.

Nei mesi a venire, tutto Yammer diventerà Viva Engage, e Microsoft “manderà in pensione” il brand Yammer. Ma non si tratta solo di un rebranding: Microsoft continuerà a migliorare Viva Engage con nuove funzionalità, tra cui le nuove esperienze appena annunciate.

La fase successiva dell’evoluzione – ha annunciato Microsoft – inizierà il mese prossimo, marzo 2023, con gli aggiornamenti dell’app Communities per Outlook e delle applicazioni mobili Yammer per iOS e Android. Al di fuori delle modifiche al brand, non ci sono cambiamenti alle caratteristiche, alle funzionalità e agli investimenti per i clienti Microsoft 365, sottolinea l’azienda, che aggiunge: gli utenti potranno continuare a sperimentare e a beneficiare della potenza di Viva Engage proprio come hanno fatto con Yammer, senza alcuna perdita di continuità.

Inoltre, Microsoft continuerà a sviluppare nuove funzionalità che realizzano la potenza della community, delle comunicazioni corporate su scala aziendale e della condivisione delle conoscenze. Questo cambiamento nella vision di Microsoft creerà un’esperienza Viva Engage unificata sul web, sui dispositivi mobili e su altri endpoint e porterà coerenza agli utenti di Yammer e Viva.

Questa evoluzione fa spazio a nuove funzionalità di Viva alimentate da Viva Engage e ottimizzerà le funzioni, le risorse, la formazione, la documentazione e il supporto per i clienti.

Le novità di Microsoft Viva Engage

Tra le novità, Viva Engage introduce nuove funzionalità volte a rafforzare la community. Tra queste, innanzitutto il Leadership Corner, che offre uno spazio virtuale per permettere ai manager aziendali di connettersi con i propri collaboratori, mostrare gruppi di risorse per i dipendenti e promuovere la cultura aziendale attraverso momenti di discussione.

I dipendenti vedono i leader a cui sono collegati all’interno della loro organizzazione e i leader e i loro delegati possono promuovere, aggregare e lanciare iniziative da un unico luogo. Una nuova selezione di dashboard intuitive traccia le metriche e il sentiment dei dipendenti per aiutare i team di leadership a tenere il polso delle conversazioni e a guidare la discussione con i propri dipendenti.

Per contribuire a questo processo, sarà incluso un nuovo stile di evento in Viva Engage, chiamato “Ask Me Anything (AMA) events” per modernizzare l’esperienza standard delle townhall attraverso upvoting, Q&A e funzioni di discussione coinvolgenti come GIF e immagini.

Gli AMA di lunga durata – sottolinea Microsoft – funzionano bene per i leader con team distribuiti a livello globale, in modo che tutti abbiano l’opportunità di porre domande, votare le domande degli altri e ricevere risposte dai loro leader. Gli AMA offrono anche controlli di moderazione, in modo che i leader possano ascoltare ciò che conta davvero, rispondere alle domande e garantire che i dipendenti abbiano le informazioni più recenti quando ne hanno più bisogno.

Arriva poi una nuova funzione per le Campagne in Viva, per guidare le iniziative chiave che supportano gli obiettivi aziendali, automaticamente inseriti nel Leadership Corner e con un Goal Tracker visivo.

Il lavoro remoto ha messo a dura prova il trasferimento di conoscenze e posto ostacoli logistici per i dipendenti che cercano di imparare gli uni dagli altri. I dipendenti che cercano regolarmente di ottenere competenze individuali dai loro colleghi possono trovare il processo frustrante o limitante a causa di molti fattori come i fusi orari, le caselle di posta sovraccariche o i complessi silos organizzativi.

Answers in Viva è ora in fase di roll-out per i clienti della suite Viva e di Viva Topics come nuova scheda di Viva Engage: utilizza Viva Topics e l’intelligenza artificiale per abbinare le domande dei dipendenti alle risposte e agli esperti interni all’azienda, in modo da valorizzare la conoscenza collettiva a favore di tutti i dipendenti.

Answers mette in primo piano le domande simili a cui è stata data risposta, consiglia argomenti ed esperti, evidenzia le soluzioni migliori e invita e premia le persone che contribuiscono alle risposte della knowledge base.

Per comprendere meglio l’engagement all’interno di Viva Engage, Microsoft ha aggiunto nuove Advanced Analytics che permettono di approfondire una serie di dashboard, tra cui metriche per l’analisi personale, l’analisi del pubblico, l’analisi delle campagne e le risposte globali.

Gli intervalli di date personalizzabili consentono di determinare la reach e l’engagement nel tempo per ottenere uno sguardo più approfondito su ciò che sta accadendo in Viva Engage. Tutte le metriche sono aggregate e de-identificate per garantire la privacy. Sono attive per impostazione predefinita, ma possono essere disattivate da un amministratore globale.

Le nuove esperienze per leader, comunicatori e dipendenti che Microsoft ha annunciato sono disponibili per i clienti di Microsoft Viva e la loro distribuzione è iniziata.

Nel marzo 2023, l’applicazione Communities esistente per Outlook sarà aggiornata per riflettere il brand Viva Engage. Questo cambiamento avverrà automaticamente, senza che sia necessaria alcuna azione per vedere l’aggiornamento. I clienti possono utilizzare la nuova app Viva Engage per rimanere aggiornati sulle attività delle community e delle conversazioni direttamente da Outlook, sia nell’app desktop che nell’esperienza web.

Inoltre, sempre a marzo 2023, anche le app mobili di Yammer per iOS e Android saranno aggiornate a Viva Engage per fornire un’esperienza nativa mobile-first ottimizzata per la condivisione social e i rich media. Per visualizzare la nuova esperienza, è necessario aggiornare l’app. Viva Engage può essere utilizzato anche attraverso l’app mobile Teams, ha infine sottolineato Microsoft.