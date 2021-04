Microsoft compra Nuance Communications per 20 miliardi di dollari

Vi avevamo anticipato lo stato avanzato delle trattative, e ora è ufficiale: Microsoft ha comprato Nuance Communications per un valore complessivo di quasi 20 miliardi di dollari.

Le due società hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Microsoft acquisirà Nuance per 56 dollari per azione.

Questo significa che implica un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura di Nuance venerdì 9 aprile, in una transazione interamente in contanti del valore di 19,7 miliardi di dollari, compreso il debito netto di Nuance.

Nuance è un leader di software per il cloud e l’intelligenza artificiale che rappresenta decenni di esperienza accumulata nel settore sanitario e dell’IA aziendale.

Mark Benjamin rimarrà CEO di Nuance, riportando a Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo di Cloud & AI presso Microsoft. La transazione è destinata a chiudere questo anno solare.

Microsoft ha accelerato i suoi sforzi per fornire offerte cloud specifiche del settore per supportare clienti e partner mentre rispondono a interruzioni e nuove opportunità.

Questi sforzi includono Microsoft Cloud for Healthcare , introdotto nel 2020, che mira a soddisfare le esigenze globali del settore sanitario in rapida trasformazione e crescita. L’annuncio dell’acquisizione Nuance rappresenta l’ultimo passo nella strategia cloud specifica del settore di Microsoft.

Nuance è un pioniere nell’intelligenza artificiale conversazionale e intelligenza clinica ambientale basata su cloud per gli operatori sanitari.

I prodotti di Nuance includono Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One e PowerScribe One per la refertazione radiologica, tutte le principali offerte SaaS di riconoscimento vocale clinico basate su Microsoft Azure.

Le soluzioni di Nuance funzionano perfettamente con i principali sistemi sanitari, comprese le relazioni di lunga data con le cartelle cliniche elettroniche (EHR), per alleviare il peso della documentazione clinica e consentire ai fornitori di fornire migliori esperienze per i pazienti.

Le soluzioni Nuance sono attualmente utilizzate da oltre il 55% dei medici e dal 75% dei radiologi negli Stati Uniti e nel 77% degli ospedali statunitensi. I ricavi di Nuance Healthcare Cloud hanno registrato una crescita del 37% su base annua nell’anno fiscale 2020 di Nuance (terminato a settembre 2020).

L’acquisizione di Nuance da parte di Microsoft si basa sulla partnership esistente di successo tra le società annunciata nel 2019 .

Ampliando il Microsoft Cloud for Healthcare con le soluzioni di Nuance, così come il vantaggio dell’esperienza e delle relazioni di Nuance con i fornitori di sistemi EHR, Microsoft sarà in grado di fornire maggiori possibilità agli operatori sanitari attraverso la potenza dell’intelligenza clinica ambientale e altri servizi cloud.

L’acquisizione raddoppierà il TAM (Total Addressable Market) di Microsoft nel settore sanitario, portandolo a quasi 500 miliardi di dollari. Nuance e Microsoft approfondiranno i loro impegni esistenti nei confronti dell’ecosistema di partner esteso, nonché i più elevati standard di privacy, sicurezza e conformità dei dati.

Oltre all’assistenza sanitaria, Nuance fornisce competenze in materia di intelligenza artificiale e soluzioni di coinvolgimento dei clienti attraverso Interactive Voice Response (IVR), assistenti virtuali e soluzioni digitali e biometriche alle aziende di tutto il mondo in tutti i settori. Questa esperienza si unirà all’ampiezza e alla profondità del cloud di Microsoft, inclusi Azure, Teams e Dynamics 365, per offrire soluzioni di sicurezza e coinvolgimento dei clienti di nuova generazione.