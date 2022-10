Marketing automation per fidelizzare i clienti di StampaeStampe

Magnews ha lavorato in collaborazione con il service partner Ecommerce School implementando una strategia di marketing automation che sta portando valore aggiunto a StampaeStampe in termini di recupero dei carrelli abbandonati, fidelizzazione del cliente finale e generazione di nuovi lead.

L’ecommerce di stampa digitale StampaeStampe si è INFATTI rivolto a Ecommerce School, scuola di formazione e consulenza sul commercio digitale rivolta a imprenditori e manager in Italia, e a magnews, piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di conversione, per rispondere alla necessità di fidelizzare maggiormente i propri clienti, aprendo al contempo un possibile dialogo con nuovi lead.

StampaeStampe è un ecommerce di stampa digitale online con sede a Terni che dal 2002 offre servizi e prodotti web-to-print. Principalmente rivolto al mercato B2B, il suo punto di forza è l’offrire ai propri clienti un alto livello di autonomia: l’utente configura il proprio prodotto sul sito, carica i file di stampa e invia l’ordine direttamente al reparto produttivo interno.

Per progettare una soluzione operativa di marketing automation efficace per StampaeStampe, spiegano gli attori coinvolti, gli obiettivi principali sono stati individuati nell’incremento del database di lead clienti, nella riattivazione dei clienti dormienti e nell’aumento generale del Customer Lifetime Value.

In fase di progettazione strategica, Ecommerce School ha scelto di partire da un’analisi approfondita del database clienti preesistente per comprendere l’andamento delle pagine più visitate e i comportamenti d’acquisto. Dopo aver analizzato il parco clienti, i contatti sono stati segmentati in cluster strategici: per ogni cluster sono state implementate azioni di marketing automation dedicate, definendo i touchpoint e i canali di attivazione, in una strategia di integrazione tra segmentazione avanzata e approccio multicanale.

Questi obiettivi sono stati raggiunti nella fase operativa grazie alla creazione di contenuti orientati al risultato, declinati nelle diverse attività di marketing supportate dalla piattaforma magnews: flussi di email automatiche e DEM, integrazione delle comunicazioni tramite SMS all’interno dei workflow, suggerimenti di prodotti calcolati secondo il target di appartenenza, invio di comunicazioni di tipo push agli utenti iscritti, utilizzo di chat per stimolare una comunicazione veloce per il remind delle promo attive, creazione di landing page specifiche e di gruppi di lead e clienti per ottimizzare le campagne ADS.

“La Marketing Automation ha permesso di soddisfare l’esigenza di StampaeStampe, che si è rivolta a Ecommerce School per la parte strategica e a noi per l’implementazione degli strumenti tecnici necessari per continuare a dialogare al meglio con i propri clienti.

Siamo felici di poter lavorare con il nostro Service Partner Ecommerce School per incrementare il database di lead clienti di StampaeStampe, per riattivare i clienti dormienti e aumentare il Customer Lifetime Value”, ha dichiarato Elisabetta Bruno, Chief Marketing Officer di magnews.

Michele Buratti, Marketing Manager di StampaeStampe, ha commentato: “Da oltre vent’anni dedichiamo un’attenzione particolare ai nostri clienti e per questo vogliamo continuare a dialogare con loro nel migliore dei modi e stando al passo con i tempi.

Abbiamo deciso di rivolgerci a magnews e Ecommerce School, che insieme hanno saputo fornirci sia la consulenza strategica sia gli strumenti tecnici necessari per comprendere al meglio le esigenze dei nostri clienti e progettare così i prossimi passi di crescita del nostro business”.

“Giusto mindset, strategia basata sull’analisi dei dati e uno strumento in grado di seguirci: sono questi i tre ingredienti che stanno permettendo a StampaeStampe di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati all’inizio di questo progetto. Attraverso un’attenta analisi del database e l’individuazione dei punti di forza e fattori differenzianti dell’azienda, siamo riusciti a definire una strategia vincente. Questa strategia oggi è il percorso che governa il processo di implementazione.

Lavorare con Michele Buratti e il team di magnews è davvero una bella avventura, stiamo implementando delle attività che possono essere considerate innovative in un settore abituato a ricevere email massive. Il percorso è solo all’inizio, l’attività di automazione è un processo continuo di miglioramento e ottimizzazioni”, concludono Jessica Franceschini, E-commerce Strategist Senior e Elisa Levantesi, Automation Strategist di Ecommerce School.

Leggi tutti i nostri articoli sul marketing