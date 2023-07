macOS Ventura 13.5: correzioni di errori e sicurezza nel nuovo update del Mac

Apple ha rilasciato macOS Ventura 13.5, il nuovo aggiornamento del sistema operativo del Mac: non ci sono nuove funzioni, ma risoluzioni di problemi e fix per la sicurezza.

Nelle note di rilascio Apple specifica solo che: “Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Non è una sorpresa che non ci siano grosse novità con il nuovo update di macOS Ventura, che sta per cedere il passo a macOS Sonoma. La nuova versione dell’OS del Mac è stata presentata alla WWDC 23 e la sua uscita è attesa per l’autunno: Apple ha anche rilasciato la beta pubblica.

È dunque presumibile che da qui in avanti gli aggiornamenti per l’attuale macOS Ventura saranno solo di manutenzione. Tuttavia, non bisogna fare l’errore di considerarli meno essenziali.

macOS Ventura 13.5 include infatti importanti e numerosi contenuti di sicurezza. Sono circa una trentina, una cifra significativa, le falle di sicurezza del Mac che Apple corregge con quest’ultimo update.

Le vulnerabilità riguardano diversi componenti del sistema operativo, e per almeno un paio di esse Apple avvisa di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui il problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente. Apple pertanto consiglia l’aggiornamento a tutti gli utenti.

Gli aggiornamenti di sicurezza non sono disponibili solo per gli utenti che eseguono macOS Ventura sul proprio Mac. Apple ha infatti rilasciato anche macOS Monterey 12.6.8 e macOS Big Sur 11.7.9, per i Mac che eseguono rispettivamente macOS Monterey e macOS Big Sur. Anche questi update risolvono diversi problemi di sicurezza. Sempre per macOS Big Sur e macOS Monterey Apple ha inoltre rilasciato anche Safari 16.6.

La società di Cupertino descrive i contenuti degli aggiornamenti di sicurezza e degli interventi di sicurezza rapidi per il proprio software in una pagina dedicata del supporto online.

Ci sono nuovi aggiornamenti anche per i dispositivi smart, con tvOS 16.6 per Apple TV 4K (tutti i modelli) e Apple TV HD, e watchOS 9.6 per Apple Watch Series 4 e successivi.

Infine, come abbiamo visto, sono disponibili anche gli aggiornamenti iOS 16.6 e iPadOS 16.6 per iPhone e iPad.