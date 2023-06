macOS Sonoma migliora produttività e creatività con il Mac

Durante il keynote della WWDC 2023, Apple ha presentato in anteprima macOS Sonoma, la nuova versione del sistema operativo, con una vasta gamma di funzioni che migliorano l’esperienza Mac.

Gli utenti potranno disporre i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro con un solo clic e, grazie a Continuity, accedere al completo ecosistema di widget su iPhone direttamente sul loro Mac.

In macOS Sonoma, anche le videoconferenze diventano più coinvolgenti grazie a nuove funzioni che aiutano a presentare a distanza, come Presenter Overlay, la modalità sovrapposizione che posiziona chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, e Reactions, che consente di applicare divertenti effetti video in qualità cinematografica attivati con i gesti.

Importanti aggiornamenti in arrivo in Safari miglioreranno ulteriormente l’esperienza web. I profili permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, e le app web permettono un accesso più rapido ai siti preferiti.

Inoltre, l’esperienza di gaming migliora ulteriormente con l’introduzione di Game Mode, Modalità Gioco, di nuovi entusiasmanti titoli e del nuovo kit per il game porting che permette a chi sviluppa di portare ancora più facilmente più giochi su Mac.

“macOS è il cuore del Mac, e con Sonoma stiamo rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più piacevole e produttiva”, ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Crediamo che gli utenti apprezzeranno macOS Sonoma e le nuove modalità che permettono di personalizzarlo con widget e nuovi spettacolari salvaschermo, di raggiungere nuovi livelli di performance di gioco e di gestire al meglio le videoconferenze e la navigazione con Safari”.

Widget interattivi e videoconferenze più smart

Su Mac, i widget ora sono ancora più potenti e personali. È possibile disporre i widget direttamente sulla Scrivania e accedere comodamente alla galleria Widget per trovare quelli più usati. I widget si armonizzano perfettamente con lo sfondo durante l’utilizzo delle app, per mantenere la concentrazione su una particolare attività.

Grazie alla “magia” di Continuity, è possibile accedere al vasto ecosistema di widget su iPhone direttamente su Mac. E i widget diventano interattivi, consentendo di spuntare promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali, accedere alle funzioni di domotica e svolgere diverse attività direttamente dalla Scrivania del Mac.

macOS Sonoma offre funzioni per le videocall migliorate che consentono di presentare e condividere i contenuti in modo più efficace su qualsiasi app di videoconferenza. Presenter Overlay, un nuovo effetto video, mette in rilievo la persona che presenta posizionandola sopra i contenuti che sta condividendo. Inoltre, Reactions permette agli utenti di condividere le loro reazioni aggiungendo facilmente palloncini, coriandoli, cuori e tanto altro in un video, e si possono attivare anche con un gesto della mano.

Il selettore Screen Sharing migliorato per la condivisione dello schermo semplifica la condivisione di app durante le videochiamate. Basta fare clic sul pulsante verde nell’angolo superiore sinistro di un’app e scegliere di condividerla durante la chiamata, e mostrare facilmente i contenuti dalle finestre aperte.

Importanti aggiornamenti in Safari

Il browser Safari presenta nuove funzioni per migliorare l’esperienza di navigazione di chi usa Mac. Quest’anno introduce un importante aggiornamento alla navigazione privata, che offre una protezione ancora maggiore in rete sia dai tracker sia da chi potrebbe avere accesso al dispositivo dell’utente.

Le avanzate protezioni antitracking e di difesa dal fingerprinting nella navigazione privata vanno ancora oltre aiutando ad impedire il tracciamento da parte dei siti web o di identificare l’utente. Inoltre, le finestre in navigazione privata si bloccano quando non vengono usate, consentendo di mantenere i pannelli aperti quando ci si allontana dal proprio dispositivo.

I profili, poi, aiutano l’utente a organizzarsi offrendo un modo per separare le attività di navigazione in base agli argomenti, mantenendo separati anche i cookie, la cronologia, le estensioni, i gruppi di pannelli e i preferiti. L’utente può accedere allo stesso sito sia con l’account di lavoro che con quello personale, e passare da uno all’altro rapidamente, per un’esperienza di navigazione fluida.

Safari consente anche la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella di un’app.

macOS Sonoma offre poi screen saver sorprendenti con video al rallentatore di varie località di tutto il mondo, come l’ampio skyline di Hong Kong, i contrafforti di arenaria della Monument Valley in Arizona e le dolci colline di Sonoma nella California settentrionale. Queste immagini grafiche e fotografiche migliorano l’esperienza Mac mescolando i temi Paesaggio, Terra, Subacqueo o Paesaggio urbano.

L’esperienza di login è stata riposizionata nella parte inferiore dello schermo, così c’è più spazio per i nuovi salvaschermo che vengono visualizzati senza interruzioni sulla Scrivania.

I giochi su Mac sono ancora migliori

Con la potenza dei chip Apple, l’utente godrà di prestazioni grafiche sorprendenti su ogni Mac, sottolinea Apple. E ora, decine di milioni di Mac con chip Apple possono eseguire i giochi più impegnativi con prestazioni scattanti, grande autonomia ed effetti visivi mozzafiato.

Chi sviluppa continua a sfruttare Metal 3, portando su Mac nuovi titoli apprezzati, come DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, ELEX II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man’s Sky, Dragonheir: Silent Gods e Layers of Fear.

Per semplificare la conversione dei videogame da altre piattaforme a Mac, Metal introduce un nuovo kit per il game porting, che riduce i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac in pochi giorni. Inoltre, semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni del chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

macOS Sonoma presenta anche Game Mode, Modalità Gioco, offrendo a chi gioca un reale vantaggio quando le prestazioni si misurano in preziosi millisecondi. La Modalità Gioco offre un’esperienza di gioco ottimizzata con frame rate più fluidi e costanti, dal momento che garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU. Questa modalità rende l’esperienza di gioco su Mac ancora più avvincente, riducendo notevolmente la latenza audio con gli AirPods e riducendo in modo significativo l’input lag con i controller di gioco più diffusi, come quelli per Xbox e PlayStation, raddoppiando la velocità di campionamento Bluetooth. La Modalità Gioco funziona con qualsiasi videogame, inclusi tutti i giochi per Mac recenti e in arrivo.

Miglioramento dei flussi di lavoro pro ibridi e da remoto

Sfruttando il media engine avanzato del chip Apple, macOS Sonoma porta una nuova modalità ad alte prestazioni sull’app di condivisione dello schermo.

Consentendo un accesso remoto estremamente reattivo ai flussi di lavoro professionali ibridi in studio e in remoto, offre audio a bassa latenza, frame rate elevati e supporta fino a due display virtuali.

Questa modalità permette ai professionisti di accedere in tutta sicurezza ai propri flussi di lavoro durante la creazione contenuti, sia che stiano facendo montaggio video in Final Cut Pro o DaVinci Resolve, o che si stiano occupando dell’animazione di complessi modelli 3D in Maya.

Inoltre, grazie al supporto per il colore di riferimento, consente di velocizzare flussi di lavoro legati al colore in remoto che tradizionalmente non potevano essere svolti senza hardware dedicato e software specializzato.

Funzioni di accessibilità migliorate di macOS Sonoma

macOS Sonoma introduce una serie di funzioni di accessibilità che rendono il Mac ancora più personalizzabile per tutti gli utenti. Per chi ha difficoltà uditive, i dispositivi acustici “Made for iPhone” si collegano al Mac per le telefonate e i contenuti multimediali, mentre le persone che non parlano possono usare Live Speech per digitare e dare voce a ciò che pensano durante le telefonate e le conversazioni.

Per le persone con disabilità fisiche e motorie, quando dettano o modificano testi con Voice Control su Mac appaiono i suggerimenti fonetici. Per assistere le persone con disabilità cognitive, è possibile mettere automaticamente in pausa le immagini animate come le GIF in Messaggi e Safari.

Inoltre, le persone cieche o ipovedenti possono facilmente personalizzare la dimensione del testo nelle app per Mac, e usare Xcode con VoiceOver, il lettore di schermo Apple all’avanguardia nel settore.

Gli altri aggiornamenti di macOS Sonoma

Esperienza con i PDF semplificata: la funzionalità dei PDF migliorata consente di compilare rapidamente i moduli con AutoFill, l’inserimento automatico, e di ricevere suggerimenti intelligenti sui destinatari.

PDF integrati in Note: ora in Note è possibile visualizzare PDF e scansioni di documenti a larghezza intera, e con le note collegate l’utente può associare rapidamente le note correlate come ricette o compiti.

Siri: ora per attivare Siri basta dire semplicemente “Siri”.

Password: ora è possibile creare un gruppo con cui condividere una serie di password. Ogni persona del gruppo può aggiungere e modificare le password per tenerle aggiornate, e poiché la condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, è protetta dalla crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, per effettuare facilmente il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Messaggi: ora è possibile interagire con le persone care con nuovi adesivi e grazie ai miglioramenti apportati a funzioni come ricerca, rispondi, gruppi e alla sincronizzazione con Messaggi su iCloud.

Promemoria: le liste della spesa intelligenti in Promemoria rendono più facili le visite settimanali al supermercato. Inoltre, ora è possibile organizzare le liste in sezioni e disporre le sezioni in orizzontale con una nuova vista a colonne.

Tastiera: la nuova correzione automatica rende le correzioni più accurate e più facili da apportare. I completamenti in linea aiutano a terminare le frasi, mentre Dettatura offre miglioramenti di precisione grazie al riconoscimento vocale di livello superiore.

Privacy e sicurezza: Sicurezza delle comunicazioni si estende a AirDrop, al selettore in Foto, alle telefonate in arrivo e ai messaggi in FaceTime, offrendo maggiore protezione per i più piccoli. Inoltre, la funzione Sensitive Content Warning, avviso di contenuti sensibili, impedisce di visualizzare immagini e video inaspettati che possono creare disagio in AirDrop e Messaggi, nelle telefonate in arrivo e nei messaggi in FaceTime, offrendo la possibilità di bloccare il contatto o di cercare altre risorse utili.

Disponibilità di macOS Sonoma

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la versione beta di macOS Sonoma è già disponibile all’indirizzo developer.apple.com.

La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Per saperne di più, è possibile visitare il sito Apple.