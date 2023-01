macOS Ventura 13.2 disponibile: arrivano su Mac le funzioni avanzate di sicurezza

Apple ha rilasciato macOS Ventura 13.2, l’ultima versione del sistema operativo del Mac, con le chiavi di sicurezza per Apple ID e la protezione avanzata dei dati per iCloud.

Di macOS Ventura 13.2, la settimana scorsa Apple aveva distribuito la Release Candidate agli sviluppatori. Altri indizi avevano reso evidente che il rilascio definitivo per gli utenti finali era imminente.

Ora, in contemporanea con iOS 16.3 (il nuovo software di sistema di iPhone), arriva per tutti gli utenti anche macOS Ventura 13.2 per i Mac.

L’update è disponibile accedendo, sul Mac, a Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software.

L’aggiornamento macOS Ventura 13.2 dovrebbe comunque apparire subito, nella barra destra di Impostazioni di Sistema, sotto la voce Aggiornamenti disponibili. Siccome il roll-out degli aggiornamenti da parte di Apple è graduale, potrebbe volerci un po’ di tempo per essere mostrato.

Di seguito riportiamo le note di rilascio di Apple, che accompagnano l’update macOS Ventura 13.2.

Questo aggiornamento introduce la protezione avanzata dei dati per iCloud, le chiavi di sicurezza per l’ID Apple e include altri miglioramenti e risoluzioni di problemi per il Mac.

La protezione avanzata dei dati per iCloud espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end‑to‑end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud .

Le chiavi di sicurezza per l’ID Apple consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica per effettuare l’accesso.

È stato risolto un problema in Freeform per il quale alcuni tratti nei disegni creati con Apple Pencil o con un dito potevano non essere visualizzati nelle lavagne condivise.

È stato risolto un problema per il quale VoiceOver poteva interrompere la riproduzione del feedback audio durante la digitazione.

Oltre alle nuove funzioni, ai miglioramenti e alle correzioni di errori, come di consueto anche in macOS Ventura 13.2 ci sono aggiornamenti per la sicurezza del Mac.

Chiaramente, i security update sono molto importanti e, rimanendo in tema, Apple li ha rilasciati anche per le versioni immediatamente precedenti del sistema operativo del Mac, con macOS Monterey 12.6.3 e macOS Big Sur 11.7.3. Per macOS Big Sur e macOS Monterey è disponibile anche Safari 16.3.