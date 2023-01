iOS 16.3: il nuovo sistema operativo di iPhone arriva la prossima settimana

Il nuovo HomePod, che Apple ha annunciato oggi e che sarà disponibile a partire da venerdì 3 febbraio, richiede determinati modelli di iPhone o iPad con, in esecuzione, almeno iOS 16.3 o iPadOS 16.3, rispettivamente.

La prossima versione del software di sistema di iPhone, iOS 16.3, è attualmente in fase beta e la sua uscita è per l’appunto imminente.

Ma c’è stata un’altra comunicazione oggi da parte di Apple, che offre un dettaglio ancora più preciso sulla data di inizio distribuzione dell’aggiornamento software.

L’annuncio riguarda la serie di iniziative e contenuti che Apple rilascerà in occasione della celebrazione del Black History Month.

Per questa occasione, la società di Cupertino ha annunciato la Black Unity Collection, che include un Apple Watch Black Unity Sport Loop in edizione speciale, oltre a un nuovo quadrante dell’orologio e a uno sfondo per iPhone abbinati, oltre a diversi altri contenuti curati.

Apple ha annunciato che il quadrante Unity 2023 sarà disponibile la prossima settimana e richiede Apple Watch Series 4 o successivo con watchOS 9.3 e iPhone 8 o successivo e iPhone SE (seconda generazione) o successivo con iOS 16.3.

Anche il nuovo sfondo Unity per iPhone, per la schermata di blocco, sarà disponibile la prossima settimana e richiede un iPhone 8 o successivo, anche in questo caso con iOS 16.3, che quindi a questo punto dovrà anch’esso essere disponibile la prossima settimana.

L’aggiornamento software dovrebbe portare i consueti contenuti di correzione di bug e miglioramenti minori, nonché patch di sicurezza, ma anche qualche nuova funzione.

iOS 16.3 (così come iPadOS 16.3) dovrebbe infatti avere come principale novità la disponibilità della funzione di sicurezza Security Keys.

Poi dovrebbero esserci dei cambiamenti minori nell’interfaccia della funzione Emergency SOS di iOS. E ora sappiamo anche del supporto per il nuovo HomePod di seconda generazione.