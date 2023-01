macOS Ventura 13.2: Apple rilascia la Release Candidate agli sviluppatori

Apple ha reso disponibile per gli sviluppatori macOS Ventura‌ 13.2 RC, la versione Release Candidate dell’imminente, prossimo aggiornamento del sistema operativo del Mac.

La versione Release Candidate viene rilasciata da Apple a una settimana di distanza dall’inizio della distribuzione, sempre agli sviluppatori, della seconda beta di macOS Ventura‌ 13.2.

In quell’occasione erano arrivate anche le ultime versioni beta dei sistemi operativi per i dispositivi mobili e smart di Apple: iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV. E cioè, rispettivamente: iOS 16.3 beta 2, iPadOS 16.3 Beta 2, watchOS 9.3 Beta 2, tvOS 16.3 Beta 2.

Infatti, anche per gli altri sistemi operativi Apple ha reso disponibili le versioni Release Candidate: iOS 16.3 RC, iPadOS 16.3 RC, watchOS 9.3 RC e tvOS 16.3 RC. Questo passaggio rappresenta lo step finale prima del rilascio pubblico di una nuova release.

Ci si aspettava un rilascio imminente degli aggiornamenti dei software di sistema: la conferma che le nuove versioni usciranno la settimana prossima è arrivata prima in modo indiretto da parte di Apple, riguardo a iOS 16.3 e ad altri OS della società di Cupertino.

Apple ha fatto riferimento a iOS 16.3 e iPadOS 16.3 anche nell’annuncio del lancio del nuovo HomePod.

Ora, con la disponibilità delle Release Candidate il cerchio si chiude e – se tutto va come dovrebbe andare – si tratta degli ultimi test prima della distribuzione ufficiale delle versioni definitive per gli utenti finali.

Insieme alle Release Candidate degli aggiornamenti per le versioni più attuali degli OS per i dispositivi mobili, Apple ha rilasciato anche iOS 15.7.3 RC e iPadOS 15.7.3 RC.

Per quanto riguarda macOS Ventura 13.2, come per iOS 16.3, la novità principale dovrebbe essere la disponibilità della funzione di sicurezza Security Keys, che offre un livello aggiuntivo di protezione per gli account Apple ID.

Non dovrebbero mancare, inoltre, altri miglioramenti minori, così come contenuti di sicurezza e correzioni di bug.