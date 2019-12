Cresce in Italia l’interesse verso i lavori tech

Indeed ha presentato una nuova ricerca per lo State of European Tech Report 2019 di Atomico: in forte aumento l’interesse italiano verso i lavori in ambito tech.

Lo studio ha esaminato dati relativi a dodici paesi per mostrare le tendenze nel mercato del lavoro tech dal 2017 al 2019.

Prendendo in considerazione ricerche di, ad esempio, programmatori software, programmatore e web developer, lo studio ha indicato quali sono i paesi più richiesti per le ricerche transnazionali o locali.

Tra i paesi esaminati, l’Italia ha registrato la percentuale più alta di ricerche di lavoro in ambito tech, in proporzione alle ricerche di lavoro totali. Le ricerche di lavoro per ruoli tech ammontano a 7.340 per milione, con un incremento del 24% negli ultimi due anni

L’analisi dettagliata delle ricerche italiane suggerisce che la maggioranza dei lavoratori in ambito tech residenti in Italia non ha intenzione di emigrare.

Infatti, le ricerche locali risultano essere pari all’89%.

In Europa, le ricerche italiane di posti di lavoro tech ammontano al 6% delle ricerche complessive – sempre riferite al tech; negli USA ammontano al 5%, mentre le ricerche per il resto del mondo sono inferiori all’1%. Tra i paesi presi in esame, l’Italia figura al quarto posto per le ricerche locali, dopo USA, Regno Unito e Paesi Bassi.

Le ricerche di lavori tech italiani dall’estero ammontano al 5% delle ricerche complessive – sempre in ambito tech.

Per le ricerche complessive di lavori tech, Indeed ha misurato il numero relativo di ricerche per paese, riferito agli annunci di lavori tecnologici come quota di ogni milione di ricerche sul sito Indeed locale, per ciascun paese.

Per le ricerche USA di lavori tech in Europa e Regno Unito, Indeed ha studiato la percentuale di ricerche totali di annunci di lavori chiave in ambito tech sul sito locale Indeed provenienti da indirizzi IP non nativi, ossia al di fuori del paese specifico.