IBM nomina Jay Gambetta nuovo direttore di IBM Research

Arvind Krishna, Presidente e Amministratore delegato di IBM, ha annunciato che Jay Gambetta assume la carica di Direttore di IBM Research a partire dal 1° ottobre, riportando direttamente al CEO Arvind Krishna stesso.

La ricerca – sottolinea Arvind Krishna – è fondamentale per IBM: molti conoscono Jay Gambetta come leader nel campo dell’informatica quantistica, tuttavia Jay comprende che la ricerca ha successo quando offre valore non solo alla scienza, ma anche a IBM e ai suoi clienti. Ha dimostrato un forte impegno nel rendere la ricerca un motore di impatto in tutto il business dell’azienda.

Negli ultimi dieci anni ha portato avanti la roadmap quantistica di IBM, passando dalla scienza fondamentale a sistemi, software e servizi reali che i clienti stanno già utilizzando per esplorare nuove applicazioni. La sua leadership ha contribuito ad affermare IBM come leader sia nella scienza che nel business quantistico, garantendo al contempo che diventasse una fonte duratura di valore per l’azienda.

Jay Gambetta – mette in evidenza ancora Arvind Krishna – comprende anche che il progresso scientifico e la commercializzazione della tecnologia sono un lavoro di squadra. Ha reclutato e sviluppato talenti e lavora con l’ecosistema di partner esterni: università, governi e imprese, sforzandosi di garantire che ottengano valore dalla relazione. Ha contribuito a costruire un team eccellente e lo ha reso capace di raggiungere il successo. Tutte queste qualità gli saranno utili in questo ruolo più importante.

Arvind Krishna ha poi ringraziato Darío Gil per la sua leadership di IBM Research. Appassionato sostenitore dell’intelligenza artificiale, Darío ha guidato Research verso grandi progressi nei settori dell’AI, della quantistica, dei semiconduttori e del cloud ibrido. A gennaio è stato nominato Sottosegretario per la Scienza e l’Innovazione presso il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il 26 settembre ha prestato giuramento per ricoprire tale ruolo.

La divisione Research – conclude il CEO di IBM – continuerà a concentrarsi su ciò che guida IBM: intelligenza artificiale, semiconduttori, cloud ibrido, informatica quantistica e matematica computazionale. Come sempre, la divisione Research si concentrerà anche sulla frontiera più ampia della tecnologia, dando vita a innovazioni che non possiamo ancora immaginare.