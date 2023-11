La tecnologia Intel alla base di una nuova ondata di supercomputer

Intel ha annunciato 23 nuovi sistemi che faranno il loro ingresso nella classifica TOP500, in collaborazione con rinomati laboratori, università e OEM in tutto il mondo.

Questi supercomputer sono tra i primi a installare e implementare la GPU per data center Intel Max Series, le CPU Intel Xeon Max Series e i processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.

In particolare, quattro sistemi basati su Intel si collocano tra i primi 10: nel mondo in rapida evoluzione dell’high performance computing (HPC) e dell’intelligenza artificiale (AI), Intel offre scelta, apertura e flessibilità, sottolinea l’azienda.

“L’ingresso nella TOP500 è un momento entusiasmante per le GPU per data center Intel. Da oggi gli utenti avranno più scelta sul mercato e questa scelta, unita a un ecosistema aperto, consente un maggior numero di casi d’uso per una più ampia adozione globale delle tecnologie HPC e AI. Il nostro portfolio di prodotti di CPU Intel Xeon Max Series, GPU Intel Data Center Max Series e processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione offrono prestazioni incredibili per carichi di lavoro HPC e un valore significativo per gli utenti a tutti i livelli”, afferma Deepak Patil, corporate vice president and general manager of Data Center AI Solutions di Intel.

Questa è la sessantaduesima edizione della prestigiosa classifica TOP500 in cui i supercomputer sono classificati in base ai riscontri ottenuti sul benchmark ad alte prestazioni Linpack (HPL). La TOP500 di quest’anno ha segnato il debutto GPU per data center Intel Max Series, sottolineando la crescente domanda di soluzioni accelerate discrete nel campo dell’HPC e dell’intelligenza artificiale. Altri sistemi Intel nella TOP500 includono processori Xeon di quarta generazione e CPU Xeon Max Series con memoria a grande ampiezza di banda. Gli orizzonti dell’HPC e della ricerca scientifica si stanno espandendo, evidenzia l’azienda, consentendo a tutti di andare oltre, per approfondire e svelare i misteri del nostro universo.

La classifica TOP500 è stata presentata all’SC23 di Denver, che raccoglie i leader e gli esperti di high performance computing. In particolare, in seconda posizione con 585,34 petaflops da un’implementazione parziale del sistema, c’è il supercomputer Aurora, una collaborazione tra Intel, Argonne National Laboratory e HPE.

La costruzione del supercomputer Aurora si è conclusa alla fine di giugno. Si tratta di un sistema con 166 rack, 10.624 blade di elaborazione, 21.248 CPU Max Series e 63.744 GPU Max Series, che lo rendono uno dei cluster di GPU più grandi al mondo. Sono stati compiuti importanti progressi nel programma scientifico iniziale di Argonne, concentrandosi sulle applicazioni di HPC e AI alla ricerca scientifica. Recenti casi di successo – come svelare i misteri della scienza molecolare con il General Atomic and Molecular Electronic Structure System (GAMESS) e consentire la ricostruzione del connettoma cerebrale su larga scala con Connectomics ML – sono state presentate al SC23.

Intel, Argonne e HPE stanno lavorando alla convalida, alla verifica e all’espansione del sistema per rendere disponibile Aurora agli utenti nel 2024. Aurora è un supercomputer unico nel suo genere destinato a trasformare il progresso scientifico con tecnologie all’avanguardia.

Inoltre, i prodotti HPC di Intel hanno aiutato università e laboratori nazionali negli Stati Uniti e in Europa ad assicurarsi posti significativi nell’elenco TOP500 e Green500.

Il più veloce supercomputer AI utilizzato oggi nel Regno Unito, il Dawn Phase 1 dell’Università di Cambridge è passato dall’ideazione all’esecuzione dell’HPL in meno di sei mesi. Arrivando al quarantunesimo posto in classifica con 19.458 petaflops, Dawn è stato installato in meno di quattro settimane. Co-progettato da Intel, Dell Technologies, Università di Cambridge e UKAEA, sulla base di un Dell PowerEdge XE9640 raffreddato a liquido con processori Intel Xeon di quarta generazione e GPU Intel Data Center Max Series, Dawn utilizzerà l’HPC con accelerazione dell’intelligenza artificiale per promuovere progressi significativi nel settore sanitario, ecologico sviluppo dell’energia da fusione – compreso un gemello digitale per una centrale elettrica a fusione – e modellizzazione del clima.

In totale, spiega l’azienda, il supercomputer dispone di 512 CPU Intel Xeon di quarta generazione e 1.024 GPU Max Series per un totale di 256 nodi, e farà parte della risorsa di ricerca AI recentemente lanciata nel Regno Unito. Utilizzando Scientific OpenStack della PMI britannica StackHPC e l’ecosistema software aperto oneAPI, Dawn fornirà un ambiente software di supercalcolo cloud completamente ottimizzato per l’intelligenza artificiale e la simulazione.

In qualità di componente del Centro Gauss di Supercomputing, il SuperMUC-NG Phase 2 di LRZ è tra i più veloci sistemi HPC in Germania oggi e si è classificato al numero 52 con 17.190 petaflops. Con i server Lenovo ThinkSystem SD650-I V3 Neptune DWC, SuperMUC-NG Phase 2 servirà l’ampia base di utenti tedeschi di AI e HPC per ridurre i tempi di calcolo in discipline scientifiche quali le scienze della vita, le scienze ambientali e le scienze dei materiali.

SuperMUC-NG avrà uno stack software abilitato da oneAPI per una facile portabilità; utilizza il raffreddamento ad acqua calda per aumentare l’efficienza e ridurre il costo totale di proprietà (TCO); ed è assemblato in Europa per ridurre l’impronta di carbonio e i tempi di spedizione. In totale, il supercomputer dispone di 480 CPU Intel e 960 GPU Max Series per un totale di 240 nodi.

Al suo debutto in classifica, Crossroads, il cluster da 30.034 petaflops del Los Alamos National Laboratory (LANL) si colloca al ventiquattresimo posto. Utilizza tecnologie emergenti, inclusa l’implementazione su larga scala di 2.600 CPU Intel Xeon Max Series con memoria ad ampiezza di banda elevata. La memoria a larghezza di banda elevata porta la memoria direttamente al chip di calcolo e consente comunicazioni CPU-memoria significativamente più veloci. Questo sistema è finanziato dal programma di simulazione e calcolo avanzato dell’Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Altri nuovi sistemi comprendono Camphor 3, Clementina XX1, Dane di CTS-2, Bengal e Stout. Per un elenco completo dei sistemi basati su tecnologie Intel, è possibile visitare il sito TOP500.

I sistemi sono potenziati con strumenti oneAPI e AI per aiutare gli sviluppatori ad accelerare i carichi di lavoro HPC e AI, e a migliorare la portabilità del codice su molteplici architetture.

Per ciò che concerne i prossimi sviluppi, secondo Intel questi supercomputer avranno un impatto significativo in settori cruciali come la ricerca medica, la sicurezza nazionale, la gestione delle scorte, la fusione nucleare, l’esplorazione spaziale e altri. Mentre Intel traccia il percorso verso la prossima grande fase dell’informatica, l’azienda e i suoi leader riconoscono le implicazioni delle sfide e le opportunità future. Il raggiungimento dell’exascale richiede non solo innovazione ma anche pratiche sostenibili. Intel è fermamente impegnata in questo percorso, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello ambientale, afferma con decisione l’azienda.