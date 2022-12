Kaspersky: raddoppia il ransomware mirato e le varianti sono oltre 21mila

Nei primi dieci mesi del 2022, la percentuale di utenti attaccati da ransomware mirati è quasi raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2021; una crescita così impressionante indica che le organizzazioni di ransomware hanno continuato a perfezionare le loro tecniche, sia quelle più famose che quelle emergenti: seguendo gli sviluppi nel mondo dei ransomware, l’ultimo report di Kaspersky sul crimeware del 2022 rivela nuove funzionalità introdotte dal famigerato gruppo “LockBit” e un nuovo arrivato, “Play“, che sfrutta tecniche di auto-propagazione.

Secondo le soluzioni di sicurezza Kaspersky, la percentuale di utenti colpiti da attacchi ransomware mirati rappresenta lo 0,026% di tutti gli utenti attaccati da malware nel 2022, rispetto allo 0,016% del 2021. Queste cifre dimostrano che i criminali informatici stanno passando da attacchi opportunistici ad attacchi ransomware mirati per raggiungere i loro obiettivi, sostiene la società di cybersecurity.

Come dimostrano le recenti indagini di Kaspersky, i gruppi di ransomware continuano a migliorare le loro tecniche. Uno di questi, Lockbit, rimane una delle varianti di ransomware più popolari, innovative e in rapido sviluppo attualmente in uso.

Questo gruppo continua a creare insidie agli specialisti della cybersecurity aggiungendo nuove opzioni, come la pratica del dumping delle credenziali. Questa tecnica prevede che l’attore possa prendere il controllo del dominio del computer infetto e creare una named pipe per reimpostare le credenziali del sistema operativo.

Tuttavia, continuano a emergere nuove varianti di ransomware. Nel corso del 2022, Kaspersky ha rilevato oltre 21.400 varianti di ransomware.

La scoperta più recente di Kaspersky è “Play“, una nuova variante di ransomware altamente offuscata che rende più difficile l’analisi. Il suo codice non ha alcuna somiglianza con altri campioni di ransomware, ma fortunatamente Play è nelle prime fasi di sviluppo. Quando è stata condotta l’indagine, spiega la società di cybersecurity, non è stato possibile individuare la posizione della violazione e alle vittime è stato richiesto di contattare i criminali tramite un indirizzo email lasciato nella nota di riscatto.

Ciò che ha attirato l’attenzione dei ricercatori è che Play contiene una funzionalità che è stata recentemente riscontrata in altre varianti avanzate di ransomware: l’auto propagazione. In primo luogo, gli attaccanti trovano un server message block (SMB) e stabiliscono una connessione. Successivamente, Play cerca di montare il suddetto SMB e di distribuire ed eseguire il ransomware nel sistema remoto.

“Gli sviluppatori di ransomware tengono d’occhio il lavoro dei concorrenti. Se uno di loro implementa con successo una determinata funzionalità, è molto probabile che anche altri lo facciano. Questo rende il loro ransomware più interessante per i loro affiliati. L’auto propagazione del ransomware ne è un chiaro esempio. Sempre più gruppi di ransomware adottano tecniche inventive che rendono gli attacchi ransomware ancora più mirati e distruttivi, e le statistiche di quest’anno lo dimostrano. Un’altra cosa che non smetteremo mai di ricordare al pubblico è la necessità di effettuare backup regolari e di conservarli offline”, ha commentato Jornt van der Wiel, Security Expert di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni sull’ultimo report di Kaspersky sul crimeware, è possibile consultare Securelist.

Per proteggersi da questi attacchi ransomware, Kaspersky consiglia di: