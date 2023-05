José Vicente de los Mozos è il nuovo amministratore delegato di Indra

Il Consiglio di amministrazione di Indra, presieduto da Marc Murtra, ha approvato la proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni di nominare José Vicente de los Mozos come Amministratore delegato.

De los Mozos entrerà immediatamente a far parte della Società. La sua nomina sarà sottoposta alla ratifica degli azionisti di Indra in occasione della prossima Assemblea ordinaria degli azionisti, prevista per il 30 giugno.

Il Consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni di Ignacio Mataix dalla carica di CEO, ringraziandolo per i suoi servizi. Mataix continuerà a servire la Società come consulente strategico del Consiglio di amministrazione per un periodo di due anni.

Axel Arendt ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione.

“È un privilegio per Indra avere un CEO con l’esperienza internazionale, l’indipendenza e il background industriale di José Vicente de los Mozos. Lavoreremo insieme per guidare l’azienda del futuro, una Indra più focalizzata sul business e sulle nuove opportunità tecnologiche che la nuova situazione internazionale ci offre”, ha dichiarato Marc Murtra, Presidente di Indra.

“È un piacere per me entrare in Indra e mettere la mia quarantennale esperienza in aziende multinazionali al servizio di Indra e dei suoi magnifici professionisti. Insieme al Presidente, guideremo un progetto di successo nei settori e nei mercati in cui siamo presenti”, ha dichiarato José Vicente de los Mozos, CEO di Indra.

Profilo professionale del nuovo CEO di Indra

José Vicente de los Mozos è nato nel 1962, è sposato e ha 4 figli. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Aeronautica presso l’Università Politecnica di Madrid, un Master in Tecniche di Produzione presso il CESEM di Madrid e un Executive Program presso la Stanford University (SEP). È stato membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renault España e Presidente dell’Associazione Nazionale dei Costruttori di Automobili (ANFAC). Inoltre, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Dottorato Honoris Causa dell’Università di Valladolid.

Nel 1978 entra in Renault Spagna come apprendista e, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria, entra a far parte del team di ingegneri dello stabilimento di assemblaggio delle carrozzerie di Valladolid.

Nel 1993 si è trasferito a Parigi per svolgere diversi ruoli di leadership nella Direzione Ingegneria di Renault, per poi tornare in Spagna come responsabile del reparto Montaggio Carrozzeria della fabbrica di Valladolid e, successivamente, dei reparti Lamiera e Montaggio Carrozzeria dello stabilimento di Palencia.

Nel 2003 si è spostato a Nissan Motor Ibérica, a Barcellona, come assistente del Direttore Industriale, prima di essere nominato Direttore di Nissan Motor nel 2005. Un anno dopo è diventato vicepresidente, responsabile di tutte le attività industriali di Nissan Spagna.

Nel settembre 2008 è entrato in FICOSA (fornitore di autoveicoli) come Direttore Generale Automotive. Nell’ottobre 2009 è tornato in Renault come Direttore della Produzione Veicoli del Gruppo e successivamente Direttore della Produzione e della Logistica in Europa. Nel 2018, José Vicente de los Mozos è stato nominato Direttore Generale della Produzione e della Logistica del Gruppo Renault a livello mondiale.