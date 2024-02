iOS 17.4: Apple distribuisce la versione release candidate

Apple ha rilasciato le beta release candidate di iOS 17.4 e iPadOS 17.4: l’uscita ufficiale per tutti gli utenti delle prossime versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad è sempre più imminente. La release candidate (RC) è infatti, di solito, l’ultima fase del processo di beta testing, quella che precede il rilascio finale di un aggiornamento software.

L’attesa è alta per iOS 17.4, che introduce le modifiche apportate da Apple a iOS e App Store per la conformità alle nuove norme del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea. Cambiamenti che peraltro hanno suscitato non poche critiche e polemiche.

Tra le modifiche: il supporto per store di terze parti per le app e per sistemi di pagamento digitale alternativi, il supporto per engine di terze parti per i browser, e altro.

Oltre, agli aggiornamenti per la conformità al DMA, che riguardano gli utenti europei e gli sviluppatori e le aziende che distribuiscono app nell’Unione europea, in iOS 17.4 ci sono anche delle novità per quel che riguarda le funzionalità.

A partire dalle nuove emoji fungo, fenice, lime, catena spezzata e testa che scuote, oltre a 18 emoji di persone e corpi che aggiungono l’opzione di rivolgerle in entrambe le direzioni.

Arrivano poi delle nuove funzionalità in Apple Podcast: le trascrizioni consentono di seguire un episodio con un testo che si evidenzia in sincronia con l’audio in inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Il testo dell’episodio, inoltre, può essere letto per intero, ricercato per una parola o una frase, toccato per riprodurre da un punto specifico e utilizzato con le funzioni di accessibilità come Dimensione testo, Aumenta contrasto e VoiceOver.

Come accade di solito per gli aggiornamenti del sistema operativo, anche iOS 17.4 introdurrà bug fix e miglioramenti per una serie di app e funzionalità. Tra queste, Siri avrà una nuova opzione per annunciare i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata. E la Protezione del dispositivo rubato supporterà un’opzione per una maggiore sicurezza in tutte le località.

Di solito, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e delle app contengono anche security patch e risoluzioni di problemi di sicurezza.