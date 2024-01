Apple aggiunge le trascrizioni automatiche all’app Podcast

Con il prossimo iOS 17.4, che dovrebbe essere rilasciato da Apple entro la data ultima del 6 marzo fissata dalla Commissione europea per le nuove norme del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea, arriveranno importanti novità in ambito distribuzioni delle app e browser engine alternativi; ma queste, benché senza dubbio le principali, non saranno le uniche: Apple ha infatti annunciato aggiornamenti interessanti anche per i podcast.

Nello specifico, la società di Cupertino sta introducendo le trascrizioni su Apple Podcast, con l’obiettivo di rendere più facile l’accesso ai podcast per chiunque.

Le trascrizioni sono attualmente disponibili con iOS 17.4 per i podcast in inglese, francese, tedesco e spagnolo, e gli episodi del catalogo arretrato verranno aggiunti nel tempo. Le trascrizioni sono accessibili in oltre 170 Paesi e regioni.

Apple stessa spiega come funzionano: con le trascrizioni, il pubblico può leggere il testo completo di un episodio, cercare una parola o una frase specifica nell’episodio e toccare il testo per riprodurlo da quel punto della puntata.

Durante la riproduzione dell’episodio, ogni parola viene evidenziata, rendendo più facile seguirlo. È possibile accedere alle trascrizioni anche dalla pagina dei dettagli dell’episodio. Basta toccare e tenere premuto su un episodio del podcast per visualizzare l’opzione di trascrizione.

Apple genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio. L’episodio sarà subito disponibile per l’ascolto e la trascrizione sarà disponibile poco dopo: ci sarà un breve ritardo durante l’elaborazione della trascrizione, spiega la società americana.

Se alcune parti dell’episodio cambiano con l’audio inserito dinamicamente, Apple Podcast non visualizzerà i segmenti dell’audio che sono cambiati rispetto alla trascrizione originale. Anche i testi musicali non vengono visualizzati nelle trascrizioni, sottolinea inoltre l’azienda.

Dal punto di vista dei creator, quando inviano il proprio programma ad Apple Podcast, le trascrizioni vengono create automaticamente. Tuttavia, se un creator desidera fornire le proprie trascrizioni, è possibile modificare questa impostazione in Apple Podcasts Connect.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Apple Podcasts for Creators.