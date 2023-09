Intelligenza artificiale, Salesforce lancia la nuova generazione di Einstein

Salesforce ha presentato oggi la nuova generazione di Einstein, la sua tecnologia di intelligenza artificiale, aggiungendo Copilot e Copilot Studio.

Einstein ora include Copilot: si tratta di un nuovo e affidabile assistente di intelligenza artificiale conversazionale, integrato nell’esperienza utente di ogni applicazione Salesforce.

Einstein Copilot favorirà la produttività assistendo gli utenti nel loro flusso di lavoro, consentendo loro di porre domande in linguaggio naturale e di ricevere risposte pertinenti e affidabili, basate su dati aziendali proprietari e sicuri provenienti da Salesforce Data Cloud.

Einstein Copilot Studio, invece, è un nuovo modo semplice per le aziende di personalizzare Einstein Copilot con prompt specifici, competenze e modelli di intelligenza artificiale per chiudere più velocemente le transazioni di vendita, ottimizzare il servizio clienti, creare automaticamente siti web in base alla cronologia di navigazione personalizzata o trasformare i prompt in linguaggio naturale in codice, oltre a centinaia di altre attività aziendali. Einstein Copilot Studio sarà anche configurabile per rendere Einstein Copilot disponibile per l’uso in altri canali rivolti ai consumatori, come i siti web per alimentare la chat in tempo reale, Slack, WhatsApp o gli SMS.

In autunno, Einstein Copilot e Einstein Copilot Studio opereranno all’interno di Einstein Trust Layer, un’architettura AI sicura integrata in Salesforce che consente ai team di generare risultati AI di qualità superiore basando le risposte sui dati dei clienti, preservando al contempo la privacy e gli standard di sicurezza dei dati aziendali

Perchè è importante: Il 45% dei dirigenti sta aumentando gli investimenti nell’IA e gli early adopters ne stanno già raccogliendo i frutti, liberando oltre il 30% del tempo dei dipendenti per favorire la crescita del fatturato, ridurre i costi e offrire esperienze e interazioni di alta qualità con i clienti. I nuovi progressi di Salesforce mettono l’IA al servizio di milioni di utenti CRM e stanno radicalmente modificando il modo in cui le persone costruiscono e interagiscono con le applicazioni aziendali per ottenere prestazioni e soddisfazione lavorativa più elevate.Einstein Copilot in azione: Einstein Copilot genera raccomandazioni e contenuti affidabili e accurati per svolgere attività specifiche come la costruzione di vetrine digitali, la stesura di codice personalizzato, la creazione di visualizzazioni di dati o la fornitura ai venditori di passaggi consigliati per chiudere rapidamente le transazioni. Einstein Copilot è collegato in modo sicuro ai dati dei clienti di Salesforce Data Cloud, compresi i dati dei clienti, i contenuti aziendali, i dati di telemetria, le conversazioni Slack e altri dati strutturati e non strutturati per garantire che Einstein Copilot prenda decisioni accurate e ben informate. Prima di Einstein Copilot, altre soluzioni di AI generativa dovevano essere eseguite come applicazioni separate che non erano integrate nel flusso di lavoro e non potevano utilizzare in modo semplice e sicuro i dati aziendali affidabili per generare risultati pertinenti o coerenti da modelli linguistici di grandi dimensioni. Einstein Copilot sarà integrato in modo nativo all’interno del CRM e attingerà ai dati di qualsiasi applicazione Salesforce per generare raccomandazioni e contenuti più accurati basati sull’intelligenza artificiale.

Utilizzando prompt in linguaggio naturale, Einstein Copilot sarà in grado di svolgere un numero impressionante di compiti, ad esempio:

Vendite: Ricerca dei clienti, preparazione delle riunioni e aggiornamento automatico delle informazioni sui clienti in Salesforce. Riassumere automaticamente i punti salienti, far emergere il sentiment dei clienti ed estrarre le fasi successive dalle videochiamate. Esplorare e cercare dettagli specifici nelle chiamate dei clienti, anziché leggere le trascrizioni. Generazione automatica di e-mail di vendita per adattarle al tono e allo stile del cliente.Redigere automaticamente le clausole e inserirle direttamente nei contratti con i clienti.

Servizio: Semplificare l’assistenza ai clienti facendo riferimento a dati aziendali attendibili, fornendo agli agenti risposte tempestive e pertinenti, basate sui dati dei clienti in tempo reale. Riassumete automaticamente e semplificate i problemi dei clienti in panoramiche concise e attuabili, guidando gli agenti del servizio di assistenza con chiari passi successivi attraverso i canali di comunicazione scelti dal cliente, che si tratti di chat dal vivo, SMS o social media.

Marketing: Generare automaticamente copie di e-mail per le campagne di marketing. Creare una segmentazione più intelligente delle campagne con Data Cloud. Creazione di landing page per siti web basate sulle preferenze di navigazione e di acquisto personalizzate dei consumatori. Creare moduli di contatto che popolino automaticamente il profilo unificato di ciascun cliente in Salesforce. E generare automaticamente sondaggi a seguito di azioni online per aumentare il coinvolgimento e l’acquisto a lungo termine.

Commercio: Guida senza soluzione di continuità dalla configurazione del negozio alla crescita. Fornite assistenza passo dopo passo per creare vetrine digitali ad alta conversione. Automatizzare attività complesse come la gestione dei dati del catalogo multiprodotto. Creazione di descrizioni dei prodotti in più lingue, promozioni personalizzate dei prodotti e generazione di metadati SEO.

Sviluppatori: Trasformare i prompt in linguaggio naturale in codice Apex, suggerire codice più efficace e accurato e scansionare in modo proattivo le vulnerabilità del codice, tutto dall’ambiente di sviluppo.

Tableau: Passare rapidamente dai dati grezzi agli insight praticabili con un’interfaccia conversazionale. Aumenta la produttività degli analisti di dati grazie a un assistente in linguaggio naturale che consente di eseguire un’esplorazione più rapida dei dati, di creare visualizzazioni pertinenti basate sulle best practice, di automatizzare le attività ripetitive e di promuovere una cura efficiente dei dati.

Industry-specific: Einstein Copilot assiste i professionisti di diversi settori

Un consulente finanziario può analizzare lo storico delle spese e dei risparmi dei clienti per offrire un coaching personalizzato e creare piani e obiettivi su misura:

Un amministratore del settore sanitario può ridurre automaticamente le mancate presentazioni dei pazienti e generare riepiloghi degli appuntamenti;

Un fornitore di servizi automobilistici può ricavare informazioni predittive dai dati dei veicoli e programmare in modo proattivo l’assistenza;

Un amministratore universitario può personalizzare l’esperienza degli studenti mappando in modo più efficiente le competenze e gli interessi individuali pertinenti a corsi specifici che migliorano la preparazione della forza lavoro.

Einstein Copilot Studio: personalizzare un assistente AI affidabile

Le aziende che desiderano personalizzare Einstein Copilot potranno utilizzare il nuovo Einstein Copilot Studio per adattare l’assistente AI con prompt, competenze e modelli AI pertinenti per svolgere attività specifiche di vendita, assistenza, marketing, commercio e IT.

Le aziende potranno utilizzare Einstein Copilot non solo all’interno delle applicazioni Salesforce, ma anche nei canali rivolti ai consumatori. Questo migliorerà le interazioni con i clienti incorporando gli assistenti AI nei siti web per alimentare la chat in tempo reale, o integrandosi con piattaforme di messaggistica come Slack, WhatsApp o SMS.

Einstein Copilot Studio includerà:

Prompt Builder: Il Prompt Builder consentirà agli utenti di costruire, testare e distribuire prompt generativi dell’intelligenza artificiale che si adattano al marchio e allo stile di comunicazione della loro azienda, il tutto senza richiedere una profonda competenza tecnica. Ad esempio, un’azienda di marketing potrebbe chiedere a Prompt Builder di generare un messaggio personalizzato e uno sconto per un nuovo prodotto in base alla storia degli acquisti e alla posizione del cliente. Einstein Copilot genererà quindi genererà automaticamente messaggi personalizzati in linea con le preferenze dei singoli clienti, con i riferimenti agli acquisti passati e con le informazioni demografiche. A differenza di altri strumenti per l’ingegnerizzazione dei prompt che richiedono integrazione e competenze specifiche, Prompt Builder sarà un’esperienza low-code che fornirà rapidamente prompt fondati in qualsiasi app CRM o flusso di lavoro, con il Trust Layer di Einstein incluso.

Il Prompt Builder consentirà agli utenti di costruire, testare e distribuire prompt generativi dell’intelligenza artificiale che si adattano al marchio e allo stile di comunicazione della loro azienda, il tutto senza richiedere una profonda competenza tecnica. Ad esempio, un’azienda di marketing potrebbe chiedere a Prompt Builder di generare un messaggio personalizzato e uno sconto per un nuovo prodotto in base alla storia degli acquisti e alla posizione del cliente. Einstein Copilot genererà quindi genererà automaticamente messaggi personalizzati in linea con le preferenze dei singoli clienti, con i riferimenti agli acquisti passati e con le informazioni demografiche. A differenza di altri strumenti per l’ingegnerizzazione dei prompt che richiedono integrazione e competenze specifiche, Prompt Builder sarà un’esperienza low-code che fornirà rapidamente prompt fondati in qualsiasi CRM o flusso di lavoro, con il Trust Layer di Einstein incluso. Skills Builder : Skills Builder consentirà alle aziende di creare azioni personalizzate guidate dall’intelligenza artificiale per completare compiti specifici. Ad esempio, con Skills Builder, un’azienda potrà creare un’abilità “Analisi della concorrenza” per la preparazione delle riunioni. Questa abilità analizzerà i dati di mercato attuali, le cifre di vendita e invierà chiamate API a database esterni, ottenendo una panoramica completa dei concorrenti. All’avvicinarsi della data della riunione, il rappresentante deve semplicemente interpellare Einstein COpilot, che seleziona rapidamente l’abilità “Analisi della concorrenza” per fornire approfondimenti e spunti cruciali.

: Skills Builder consentirà alle aziende di creare azioni personalizzate guidate dall’intelligenza artificiale per completare compiti specifici. Ad esempio, con Skills Builder, un’azienda potrà creare un’abilità “Analisi della concorrenza” per la preparazione delle riunioni. Questa abilità analizzerà i dati di mercato attuali, le cifre di vendita e invierà chiamate a database esterni, ottenendo una panoramica completa dei concorrenti. All’avvicinarsi della data della riunione, il rappresentante deve semplicemente interpellare Einstein COpilot, che seleziona rapidamente l’abilità “Analisi della concorrenza” per fornire approfondimenti e spunti cruciali. Model builder: Le aziende hanno bisogno di flessibilità per selezionare i propri modelli di intelligenza artificiale (BYOM) per le loro specifiche esigenze aziendali. Model Builder consentirà ai clienti di selezionare uno dei LLM proprietari di Salesforce o di integrare senza problemi i modelli di IA predittivi e generativi preferiti dai partner e di addestrarli o perfezionarli sui dati presenti in Data Cloud senza spostare o copiare i dati. Ciò consentirà a Einstein Copilot di fornire approfondimenti e contenuti più accurati e personalizzati in base alle dinamiche dei dipendenti o dei clienti. Model Builder supporterà le integrazioni “bring your own model” con Anthropic, Cohere, Databricks, Vertex AI di Google Cloud, e altri ancora.

Einstein Trust Layer

Einstein Trust Layer è un’architettura AI sicura, integrata in modo nativo nella piattaforma Salesforce. Progettato per gli standard di sicurezza aziendali, Einstein Trust Layer consente ai team di trarre vantaggio dall’IA generativa senza compromettere i dati dei clienti e, allo stesso tempo, permette alle aziende di utilizzare i propri dati affidabili per migliorare le risposte dell’IA generativa