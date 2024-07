Intelligenza artificiale nel customer journey: una nuova era per l’interazione con i clienti

Niklas Eichler, Senior Digital Strategy Consultant, adesso SE, spiega come l’uso dell’intelligenza artificiale influenzi il customer journey.

Nel nostro mondo interconnesso e digitale, l’intelligenza artificiale svolge un ruolo sempre più importante nel plasmare le relazioni tra le aziende e i loro clienti, diventando indispensabile lungo il customer journey, che comprende tutti i punti di contatto tra un cliente e un’azienda.

Attraverso l’automazione dei processi, l’IA consente l’analisi intelligente dei dati e l’elaborazione di contenuti personalizzati in tempo reale. Questo permette una migliore risposta alle esigenze dei clienti, abilita un’analisi più dettagliata del loro comportamento e consente di personalizzare e ottimizzare ogni punto di contatto lungo tutto il customer journey.

Come l’uso dell’intelligenza artificiale influenza il customer journey

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando molte aree aziendali con innumerevoli casi d’uso, ma soprattutto il marketing nell’ambito del customer journey.

Questo perché l’uso dell’IA permette, da un lato, di controllare in modo più efficiente i processi e le attività interne e, dall’altro, di rendere molto più efficace l’interazione con il cliente e la formulazione di raccomandazioni.

Individualizzazione e personalizzazione

Uno dei maggiori vantaggi dell’IA è la sua capacità di personalizzare fortemente l’approccio al cliente. Con l’aiuto dell’IA, le aziende possono analizzare grandi quantità di dati e identificare pattern e preferenze a livello del singolo individuo. Ciò consente una personalizzazione del marketing che va ben oltre la segmentazione tradizionale.

L’analisi predittiva può essere utilizzata per creare messaggi e offerte personalizzate che si adattino maggiormente alle esigenze e ai desideri di ogni singolo cliente. Il risultato è un tasso di engagement significativamente più alto, in quanto i clienti ricevono contenuti davvero rilevanti e interessanti per loro.

Maggiore efficienza grazie all’automazione

Le tecnologie di intelligenza artificiale favoriscono anche l’automazione delle attività di routine, consentendo di ottenere significativi risultati in termini di efficienza nei processi di marketing e di vendita ricorrenti. I sistemi automatizzati non solo possono essere utilizzati in modo efficiente per la creazione di contenuti e la gestione delle campagne, ma possono anche riconoscere, interpretare e rispondere alle richieste dirette dei clienti senza la necessità di un intervento umano.

Dalla generazione di contenuti unici e personalizzati alla risposta alle domande più frequenti, questi sistemi sono in grado di eseguire diverse attività. Ciò riduce il carico di lavoro di tutte le aree dell’azienda che interagiscono con i clienti nelle varie fasi del customer journey, consentendo loro di concentrarsi su attività più complesse e a valore aggiunto.

Adattabilità dinamica

Un altro vantaggio fondamentale dell’IA è la sua adattabilità dinamica. I sistemi di intelligenza artificiale imparano e si adattano costantemente a nuovi dati e circostanze in continua evoluzione.

Ciò significa che le campagne di marketing possono adattarsi dinamicamente per migliorare continuamente la loro efficacia. In questo contesto entrano in gioco il monitoraggio in tempo reale e la generazione diretta e automatizzata di raccomandazioni specifiche per azioni e contenuti.

Previsione e proattività

L’intelligenza artificiale consente alle aziende anche di prevedere il comportamento e le esigenze future dei clienti. Analizzando i dati storici e le tendenze attuali, è possibile fare previsioni precise sulle decisioni di acquisto e sul comportamento dei clienti in futuro.

Questa capacità di previsione consente alle aziende di agire in modo proattivo, anziché limitarsi a reagire alle richieste. I problemi possono essere risolti prima che si presentino e le opportunità possono essere sfruttate prima che si manifestino. Questo approccio proattivo non solo migliora la soddisfazione dei clienti, ma ne rafforza anche la lealtà e la fidelizzazione.

L’intelligenza artificiale nel marketing: un bilancio

Un’indagine condotta dal Brand Science Institute sul tema dell’AI nel marketing mostra una chiara discrepanza tra il potenziale percepito e l’uso effettivo dell’intelligenza artificiale nel marketing. Sebbene l’89% degli intervistati veda un’elevata richiesta di utilizzo dell’IA, solo il 12% circa ha maturato esperienze concrete con questa tecnologia. Solo il 4,7% utilizza assiduamente strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro, mentre ben l’83% dichiara di non avere alcuna esperienza con l’IA.

Questa riluttanza si riflette anche nelle aree di applicazione principali. Nel marketing, l’IA viene utilizzata principalmente per la creazione di contenuti, la valutazione dei dati e l’analisi delle tendenze. Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono utilizzati anche nel servizio clienti, in particolare sotto forma di chatbot e contatti personalizzati con i clienti. Tuttavia, la maggior parte dei processi strategici di marketing e di vendita e la loro ottimizzazione rimangono in mano all’uomo, poiché spesso manca una strategia chiara e un modello procedurale concreto per l’uso attivo dell’IA nei processi di lavoro o nei punti di contatto del customer journey.

In sintesi, l’indagine mostra che l’intelligenza artificiale rappresenta un grande potenziale per il marketing, ma che il suo utilizzo è frenato dall’incertezza e dalla mancanza di esperienza. Ciò sottolinea la necessità di migliorare la formazione e la pianificazione strategica in relazione alle tecnologie di IA, al fine di impiegarne efficacemente il pieno potenziale nel marketing.

Prospettive

L’uso strategico dell’intelligenza artificiale nell’ambito del customer journey offre alle aziende l’opportunità di aumentare l’efficienza e l’efficacia nel rivolgersi ai clienti, di rendere i processi interni significativamente più efficienti e di generare risultati ottimizzati. Le tecnologie di IA consentono un nuovo livello di personalizzazione e interazione con i clienti che supera di gran lunga i metodi convenzionali e che, in ultima analisi, porta a un aumento della fedeltà e del valore dei clienti.

In un mondo sempre più digitalizzato, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il customer journey non è un lusso, ma una necessità: le aziende che si adattano e integrano efficacemente queste tecnologie non solo otterranno un successo a breve termine, ma saranno anche in grado di garantire ed espandere la loro posizione sul mercato e la loro base di clienti a lungo termine.