Intelligenza artificiale e agricoltura, le tecnologie di xFarm abilitano il settore

Intelligenza artificiale e agricoltura 4.0: quali sono le applicazioni concrete, fin da ora utilizzabili, e quali le prospettive future? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Bucciarelli, Head of Agronomic Products and R&D di xFarm Technologies

xFarm ​Technologies ha già integrato l’Intelligenza Artificiale all’interno dei propri prodotti in diverso modo. Attraverso la piattaforma di xFarm e la presenza di sensori in campo siamo infatti in grado di fornire un sistema di supporto alle decisioni (DSS) in diversi contesti. Attraverso la funzione Irrigazione, uno specifico modulo dell’applicazione, per mezzo di algoritmi di machine learning, possiamo consigliare all’agricoltore quanto e quando è bene irrigare, attraverso il modulo Difesa è invece possibile prevedere l’insorgenza di organismi patogeni per azioni più tempestive e circoscritte.

In questo caso il feedback fornito dagli utenti viene utilizzato per eseguire un retraining dei modelli previsionali a fine stagione al fine di migliorare il suo grado di precisione. Anche nella lotta contro gli insetti malevoli già utilizziamo l’intelligenza artificiale, in particolar modo la computer vision. La nostra trappola xTrap, collegata alla piattaforma xFarm, permette una visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento delle catture e grazie all’utilizzo del machine learning automatizza la conta dei principali insetti dannosi. “Riconoscimento Malattie” invece è l’ultima tra le funzionalità dell’app di xFarm Technologies da noi rilasciata. Grazie all’Intelligenza Artificiale di cui è dotata permette di identificare le fitopatologie presenti in una coltura attraverso un veloce scatto da smartphone. Nel prossimo futuro sempre più l’AI sarà una parte fondamentale di tutti i nostri prodotti. Stiamo ad esempio lavorando alla possibilità di “spazializzare” i nostri consigli irrigui di modo che l’agricoltore possa utilizzare un unico sensore per aree sempre più ampie. A tendere vorremmo integrare alle nostre tecnologie anche l’utilizzo di immagini provenienti da satellite.

Computer vision per il settore agricolo; quali i vantaggi per le organizzazioni?

In primo luogo si può riscontrare un notevole risparmio di tempo e quindi di risorse economiche. Grazie all’Intelligenza Artificiale infatti si riducono gli interventi manuali da parte dei tecnici delle aziende. L’AI inoltre semplifica i processi. Ad esempio, nel caso del mercato frutticolo, attraverso sistemi di visione, si possono elaborare delle stime sul raccolto. Quindi, in particolari filiere come può essere quella dell’albicocca, nel caso in cui i frutti debbano poi essere trasformati per la produzione di succhi di frutta, si può conoscere con anticipo quale sarà l’andamento della raccolta e provvedere quindi all’eventuale reperimento esterno delle quantità di materia prima mancanti necessarie all’industria. Nell’ottica di interventi integrati è possibile progettare i frutteti appositamente perché vengano poi gestiti attraverso l’intelligenza artificiale, quindi in sistemi planari su due dimensioni.

L’intelligenza artificiale quando viene utilizzata in contesti come l’ottimizzazione dei trattamenti fitosanitari porta con sé vantaggi non solo economici ma anche ambientali, questo vale per l’uso consapevole delle risorse irrigue ma non solo. Il nuovo sistema Irrorazione smart, pensato per essere integrato agli atomizzatori agricoli, sfrutta l’Image Computing per abilitare nuovi servizi legati al riconoscimento ottico. Il sistema infatti è composto da una coppia di camere per il riconoscimento in tempo reale della densità della chioma fogliare e da un sistema di Intelligenza Artificiale in grado di calcolare la quantità di prodotto fitosanitario necessario, in base alle immagini acquisite dalle camere.

Scenari di mercato: quali prospettive per il mercato aspettano xFarm?

xFarm sta investendo molto sull’Intelligenza Artificiale, rilasceremo infatti a breve quella che può essere definita una “suite” di servizi, che verrà chiamata AI Services powered by xFarm. Crediamo molto in questa tecnologia e per questa ragione, oltre ai prodotti e ai servizi che già vedono integrata l’AI, continueremo a lavorare per proporre prodotti sempre più innovativi. È bene però considerare che l’intelligenza artificiale non è “una moda”, si tratta di una tendenza che va però cavalcata in modo ponderato, ossia utilizzata solo in tutti quei casi in cui il suo utilizzo ha un reale impatto positivo e di valore.