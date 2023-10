Infobip Signals, la soluzione innovativa contro le frodi di SMS pumping

Come afferma Infobip – piattaforma globale di comunicazione cloud che consente alle aziende di creare customer experience su larga scala e lungo tutte le fasi del customer journey –, in un’era digitale in cui la comunicazione via SMS è fondamentale per le aziende di tutto il mondo, l’aumento dei bot che incrementano il traffico di SMS e creano account falsi è diventato un problema sempre più grave.

A questo proposito, Infobip ha introdotto Signals, una soluzione innovativa progettata per combattere i problemi causati dal traffico di SMS.

Infobip Signals – spiega la società di comunicazione omnicanale – sfrutta il machine learning per rilevare e bloccare automaticamente il traffico fraudolento senza alcun intervento da parte dell’azienda.

Questo strumento è fondamentale per i brand che vogliono proteggere le proprie risorse finanziarie e mantenere una base di utenti reali, prevenendo gli account falsi che possono compromettere il loro valore.

“In un ecosistema in cui ogni utente attivo conta e l’integrità del brand è una priorità, Infobip Signals è la nostra risposta per garantire che le aziende possano prosperare senza il problema delle frodi via SMS. Non si tratta solo di garantire la sicurezza finanziaria, ma di sostenere il valore autentico di ogni brand”, ha dichiarato Adrian Benic, Chief Product Officer di Infobip.

Disponibile a livello globale, Infobip Signals sottolinea l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative per le sfide della comunicazione moderna. Tutte le aziende che utilizzano gli SMS nelle loro attività possono ora proteggersi da potenziali perdite finanziarie e danni alla reputazione integrando Infobip Signals nel proprio sistema di sicurezza.