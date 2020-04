Industria 4.0, TeamSystem acquista Mbm Italia

TeamSystem ha acquisito una partecipazione del 61% del capitale sociale di Mbm Italia, società padovana che sviluppa software per le aziende di produzione, garantendo una copertura applicativa completa con tecnologie di ultima generazione.

Con oltre 100 aziende clienti Mbm Italia ha fatturato nel 2019 di 6,9 milioni di euro, con un ebitda di 3.5 milioni in crescita del +30% rispetto al 2018.

Dopo quella di TechMass finalizzata a fine 2019 questa è un’acquisizione che permette a TeamSystem di consolidare il posizionamento nel settore dell’Industria 4.0.

Con questa operazione TeamSysytem rafforza la propria offerta relativa alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi organizzativi e produttivi di Pmi e aziende manifatturiere, con tecnologie di planning e scheduling di ultima generazione.

Negli anni Mbm Italia si è costruita una posizione di riferimento grazie allo sviluppo di tre soluzioni di ultima generazione: Gps, software per la pianificazione di materiali e risorse a capacità finita, schedulazione e rilevazione stato avanzamento produzione, Retracker, software per la gestione fisica del magazzino, controllo e certificazione delle consegne e Apachev4, soluzione gestionale per le aziende di produzione, con anche una versione specifica per le aziende del settore del fashion.

Riguardo l’acquisizione di Mdm Italia, il ceo di TeamSystem, Federico Leproux sottolinea la strategia di voler “puntare sull’open innovation al fine di acquisire esternamente know-how, soluzioni innovative e skill che sarebbero difficili da sviluppare internamente”, mentre per Tullo Mosele, fondatore e socio della società padovana, si prospetta “un salto di qualità, venendo a contatto con un ambiente che ha fatto dell’innovazione una linea strategica fondamentale”.

L’operazione è stata gestita dalla Direzione M&A del Gruppo TeamSystem con il supporto di Latham & Watkins in qualità di advisor legale con un team guidato dall’Avv. Giuseppe Piccarreta e di New Deal Advisors per la parte di due diligence economico finanziaria. Mbm Italia è stata assistita da UBS e da Gattai, Agostinelli, Minoli e Partners come advisor legale con un team guidato dall’Avv. Stefano Catenacci.