Ikea migliora l’agilità aziendale e trasforma l’employee experience con Workday

Workday, fornitore di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, e Inter IKEA Group collaborano da oltre cinque anni per trasformare l’employee experience attraverso Workday Human Capital Management (HCM). Grazie all’impiego di questa moderna tecnologia, il Gruppo mantiene al centro della strategia aziendale sia i clienti sia i dipendenti, migliorando così l’agilità aziendale.

Inter IKEA Group è il franchiser di 460 store IKEA in 62 mercati globali. L’azienda si propone di diventare un rivenditore di arredamento per la casa ancora più conveniente e sostenibile, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità attraverso un’esperienza omnicanale. Perseguendo questo intento, il Gruppo ha sviluppato e testato, tra le altre cose, nuovi design di prodotti, nuovi formati di negozi e metodi di distribuzione più flessibili, grazie alla tecnologia digitale.

Migliorare la customer experience è il core business dell’azienda. Il successo di Inter IKEA dipende infatti dall’assunzione e dal trattenimento delle persone giuste con le competenze adeguate, un compito molto difficile nel contesto attuale.

L’azienda desidera offrire percorsi di carriera chiari e opportunità di crescita personale per fornire ai dipendenti esperienze di formazione per le competenze più richieste, promuovendo così una cultura di apprendimento continuo. In questo modo, il Gruppo può formare i propri dipendenti affinché acquisiscano le capacità e le competenze necessarie per il futuro, dando loro la giusta fiducia.

“L’employee experience è la chiave del nostro successo. Molti dipendenti desiderano un lavoro significativo che supporti il ​​proprio benessere complessivo. Unendo approcci e tecnologie HR efficaci, siamo in grado di muoverci in modo flessibile, rispondere rapidamente alle esigenze e alle aspirazioni dei dipendenti e prepararci per il futuro“, afferma Amela Delic, digital transformation manager, Inter IKEA. “Le informazioni fornite in tempo reale da Workday HCM ci consentiranno di ottimizzare l’employee experience e continuare a costruire un’azienda pronta per il futuro“.

Inter IKEA si avvale di strumenti scalabili e flessibili per gestire, valorizzare e utilizzare appieno la propria forza lavoro per prosperare in futuro. Gli strumenti sono accessibili anche tramite smartphone e tablet, così che tutti possano avere informazioni in tempo reale che aiutino a migliorare l’organizzazione. Utilizzando il machine learning, i talenti possono essere automaticamente associati alle opportunità, consentendo al Gruppo di sviluppare e adottare una strategia per la forza lavoro più smart e basata sulle competenze, comprendendo allo stesso tempo le carenze di persone e di talenti.

“Secondo una ricerca di PwC, a livello globale l’insoddisfazione sul lavoro è il principale punto in comune tra le persone che probabilmente o molto probabilmente cercheranno un nuovo lavoro”, ha affermato Hette Mollema, vicepresidente Benelux di Workday. “Sfruttando la tecnologia HCM di Workday, Inter IKEA dispone degli strumenti per supportare meglio i dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro, in modo più efficiente e mirato, oltre ad acquisire le informazioni necessarie per dare priorità all’employee experience“.