Workday Rising EMEA 2023: con l’AI acceleriamo la trasformazione digitale

A Barcellona sta avendo luogo il Workday Rising EMEA 2023, l’evento più importante in Europa della società americana, con la presenza di oltre 4000 partecipanti: una crescita superiore al 30% rispetto all’edizione 2022

Workday Rising EMEA 2023 ha attirato oltre 4.000 partecipanti, riflettendo l’incremento costante di organizzazioni che scelgono Workday come partner chiave nella loro trasformazione digitale.

La crescente base clienti di Workday abbraccia diverse industrie, tra cui Servizi Finanziari, Manifatturiero, Media, Servizi per le Imprese Pubbliche, Settore Pubblico, Retail e Tecnologia. Un trend comune in questi settori è la richiesta di soluzioni agili che consentano alle organizzazioni di navigare ambienti complessi e di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare i risultati aziendali. Workday Financial Management e Human Capital Management (HCM) sono focalizzati su fornire agilità ai team finanziari ed HR, permettendo loro di rispondere rapidamente alle mutevoli dinamiche aziendali, mantenendo al contempo la scalabilità e l’adattabilità.

Efthymios Zindros, responsabile globale HRIS di Philips, ha sottolineato il ruolo cruciale di Workday nel superare le sfide locali, promuovendo la coerenza e modalità di lavoro più intelligenti. L’adozione di soluzioni digitali ha consentito a Philips di gestire in modo efficiente l’organico e i costi associati, aprendo nuove opportunità e migliorando la flessibilità e la prontezza alle modifiche.

L’approccio orientato al cliente della società americana e la comprensione delle esigenze settoriali posizionano l’azienda come leader nella trasformazione digitale, come dimostrato dalle oltre 100 aziende europee di 35 settori diversi che hanno scelto Workday nell’anno fiscale in corso. Tra i nuovi clienti figurano Dunelm, Equinor, e astara.

L’edizione 2023 di Rising EMEA ha visto la partecipazione di oltre 4.000 visitatori, tra cui aziende di spicco come Mondelez International, Air Liquide, Philips e CHT Group. Rainer Hallenberger, vicepresidente del gruppo HR e sviluppo aziendale presso CHT Group, ha sottolineato il notevole miglioramento nei processi aziendali grazie all’adozione di Workday, riducendo l’utilizzo di supporti cartacei e ottimizzando le operazioni.

Angelique de Vries-Schipperijn, presidente EMEA di Workday, ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel sostenere la trasformazione digitale nell’area EMEA. Workday utilizza tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale, per guidare le organizzazioni attraverso un cambiamento dinamico e migliorare i risultati aziendali. L’approccio “human-centric” all’IA di Workday assicura un uso responsabile, prioritizzando le esigenze degli utenti e garantendo la sicurezza e la privacy dei dati, contribuendo a rendere la vita lavorativa dei clienti più fluida e sicura.