Workday e BNB partner per la gestione del capitale umano con l’AI

Workday, fornitore di soluzioni che aiutano le organizzazioni a gestire le proprie persone e il denaro, e BNB stanno espandendo la loro partnership e lanciando il servizio congiunto “BNB Ignite”, progettato per aiutare le medie imprese ad implementare Workday entro 4 settimane.

BNB Ignite si rivolge al mercato medio emergente e in crescita, consentendo ai clienti d’implementare Workday Human Capital Management (HCM) in un processo più snello, fornendo al contempo supporto durante e dopo l’attivazione. L’innovativo approccio AI di BNB comprende il processo d’implementazione e adozione di Workday, strumenti di supporto virtuali e l’utilizzo delle loro conoscenze specialistiche.

L’approccio accelerato si basa su preconfigurazioni adattate ai mercati locali, tra cui Francia, Spagna e Italia, consentendo ai clienti d’attivare rapidamente Workday. Inoltre, BNB Ignite aiuta a ridurre i costi d’implementazione per i clienti, rendendo così le soluzioni Workday più accessibili ai nuovi clienti nel segmento del mercato medio.

“Con BNB Ignite stiamo riscrivendo le regole del successo per le medie imprese emergenti nell’era digitale. La nostra partnership strategica con Workday introduce una nuova era di agilità e intuizione, consentendo alle imprese di prosperare in mezzo al cambiamento con la nostra implementazione potenziata dall’AI“, spiega Gustavo Pavisic, CEO e socio amministratore, BNB.

“L’agilità e la velocità sono fondamentali per avere successo in un ambiente in rapida evoluzione“, ha affermato Webb Armentrout, Vicepresidente della gestione dei partner, Workday. “La collaborazione con BNB mette in evidenza l’ampio ecosistema di partner di Workday e il nostro impegno nell’estendere la potenza della piattaforma al segmento emergente e di medie dimensioni. Questa partnership consentirà ai nostri clienti di beneficiare delle soluzioni e delle innovazioni di Workday con rapidità, aiutandoli in definitiva ad aumentare con successo la loro efficienza e produttività“.