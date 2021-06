Hpe compra Determined AI per dare velocità all’intelligenza artificiale

Hewlett Packard Enterprise (Hpe) ha annunciato di aver acquisito Determined AI, una startup con sede a San Francisco che offre uno stack software potente e robusto per addestrare modelli di intelligenza artificiale più velocemente e su qualsiasi scala, utilizzando la sua piattaforma open source di machine learning.

Hpe ha affermato che combinerà la soluzione software di Determined AI con le sue offerte di intelligenza artificiale e high performance computing (HPC) per consentire agli ingegneri di machine learning di implementare e addestrare facilmente modelli di machine learning per fornire insight più veloci e accurati dai dati in quasi tutti i settori.

Il perché di questa acquisizione lo ha spiegato la stessa Hpe.

La costruzione e il training di modelli di machine learning ottimizzati su scala è considerata la fase più impegnativa e critica dello sviluppo dell’apprendimento automatico. Farlo bene richiede sempre più spesso a ricercatori e scienziati di affrontare molte sfide che si trovano spesso nell’HPC.

Tra queste sfide figura la corretta impostazione e gestione di un ecosistema software altamente parallelo e di un’infrastruttura che si estende su calcolo specializzato, storage e acceleratori.

Inoltre, gli utenti devono programmare, pianificare e addestrare i loro modelli in modo efficiente per massimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura altamente specializzata che hanno impostato, creando complessità e rallentando la produttività.

La piattaforma open source di training per il machine learning di Determined AI colma questa lacuna e aiuta i ricercatori e gli scienziati a concentrarsi sull’innovazione e ad accelerare il loro tempo di delivery, eliminando la complessità e i costi associati allo sviluppo dell’apprendimento automatico.

Questo include, ha sottolineato Hpe, la semplificazione dell’impostazione, della configurazione, della gestione e della condivisione delle workstation o dei cluster di intelligenza artificiale che funzionano on-premise o nel cloud.

Determined AI rende anche più facile e più veloce per gli utenti addestrare i loro modelli attraverso una serie di funzionalità che accelerano significativamente il training, che in un caso d’uso relativo alla scoperta di farmaci, ha messo in evidenza Hpe, è passato da tre giorni a tre ore.

Tra queste funzioni ci sono la pianificazione dell’acceleratore, la tolleranza ai guasti, l’addestramento parallelo e distribuito ad alta velocità dei modelli, l’ottimizzazione avanzata degli iperparametri e la ricerca dell’architettura neurale, la collaborazione riproducibile e il monitoraggio delle metriche.

Combinando le funzionalità open source di Determined AI con la sua offerta esistente, Hpe intende costruire un’intelligenza artificiale eterogenea e permettere agli ingegneri di machine learning di creare modelli su una scala più grande.