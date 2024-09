HP Print AI trasforma l’esperienza di stampa con l’intelligenza artificiale

In occasione di HP Imagine, l’azienda americana ha svelato HP Print AI, un’esperienza di stampa intelligente progettata per trasformare il modo in cui il mondo stampa. Le funzioni di HP Print AI sono progettate per rendere la stampa priva di attriti eliminando le difficoltà più comuni, dall’impostazione della stampante all’assistenza.

La prima funzione, Perfect Output, garantisce stampe sempre perfette ed è ora disponibile attraverso un esclusivo programma beta. Le funzioni di HP Print AI migliorano anche l’esperienza di stampa a casa e al lavoro, aprendo nuove possibilità di creatività, produttività e collaborazione.

“Con HP Print AI stiamo trasformando l’esperienza di stampa, rendendola più semplice e intuitiva“, ha dichiarato Tuan Tran, Presidente di HP Imaging, Printing and Solutions. “L’introduzione di soluzioni AI in tutto il nostro portafoglio semplificherà la stampa, accenderà la creatività e accelererà la collaborazione, il tutto garantendo la protezione e la riservatezza dei dati dei clienti. Questo è il nostro primo passo verso la definizione di un nuovo standard per la stampa“.

Più della metà dei lavori di stampa proviene dai browser web – mette in evidenza HP –, compresi articoli online, documenti di viaggio, ricette e guide pratiche. Tuttavia, la stampa dal web ha tradizionalmente prodotto spazi bianchi inutili, problemi con le dimensioni delle immagini e l’inclusione di annunci web indesiderati. Gli utenti che stampano dai browser web si sono comprensibilmente sentiti frustrati, valutando l’esperienza con “forte insoddisfazione”.

Perfect Output è ideato per colmare il divario tra ciò che si vede sullo schermo e ciò che si intende stampare, riformattando e riorganizzando i contenuti in modo che si adattino perfettamente alla pagina al primo tentativo. Perfect Output – spiega HP – è in grado di rilevare i contenuti indesiderati, come annunci e testo web, stampando solo il testo e le immagini desiderate, risparmiando tempo, carta e inchiostro.

I fogli di calcolo sono un altro lavoro di stampa molto comune e più della metà degli utenti di fogli di calcolo dichiara di avere difficoltà a stampare correttamente i documenti. Perfect Output crea in modo proattivo un foglio di calcolo stampabile senza dividere tabelle e grafici tra le pagine.

HP Print AI semplificherà e personalizzerà l’assistenza ai singoli clienti. Dal momento in cui un cliente accende la stampante, la tecnologia intelligente anticipa le sue esigenze, accompagnandolo in ogni fase della configurazione. HP Print AI sfrutta il linguaggio naturale e la consapevolezza contestuale, ricordando le preferenze degli utenti e le domande precedenti, in modo che i clienti ricevano un’assistenza immediata e personalizzata ogni volta che ne hanno bisogno.

Con HP Print AI – sottolinea ancora l’azienda –, i clienti possono trasformare facilmente le foto in progetti creativi. Utilizzando semplici prompt conversazionali, HP Print AI è in grado di integrare senza problemi layout unici, stili e font personalizzati per personalizzare i biglietti d’auguri per ogni occasione. HP Print AI corregge anche gli errori di stampa più comuni, aumentando automaticamente la scala delle immagini e rimuovendo gli oggetti indesiderati.

Una volta che il progetto è pronto, i clienti possono scegliere di stampare o esplorare un elenco curato di partner che offrono funzionalità uniche di stampa fotografica, buoni regalo da stampare su biglietto e molto altro ancora.

Per il mercato commerciale, HP ha annunciato l’ampliamento della disponibilità di HP Scan AI Enhanced. Questa soluzione, basata su cloud e sull’intelligenza artificiale, riconosce automaticamente il tipo di documenti da scansionare ed estrae le informazioni chiave in base alle esigenze aziendali specifiche del cliente. Riducendo i passaggi manuali e l’inserimento dei dati, questa soluzione fa risparmiare tempo e denaro alle PMI e alle grandi aziende.

Ad esempio, un importante gruppo di vendita al dettaglio con 300 sedi in Italia ha registrato una riduzione dell’80% dei costi di manodopera dopo aver implementato HP Scan AI Enhanced nel flusso di lavoro di consegna e inventario, afferma HP.

HP sta inoltre estendendo le funzionalità di AI ai settori verticali, a partire dalla progettazione e dall’edilizia, un settore che secondo la società americana è in ritardo nell’utilizzo della tecnologia per migliorare la produttività. Il nuovo Build Workspace di HP consente ai professionisti della progettazione e dell’edilizia di creare e organizzare facilmente le osservazioni in cantiere, facilitare la collaborazione e automatizzare attività come i rapporti sul campo.

Automatizzando le attività che richiedono tempo, HP Build Workspace favorisce l’efficienza e la collaborazione tra i professionisti del settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC). Funzioni chiave come l’acquisizione del sito, la vettorizzazione AI e il feedback continuo consentono ai professionisti AEC di semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare i progetti. L’hub di collaborazione, HP Build Workspace, consente ai professionisti AEC di accedere ai progetti su dispositivi desktop o mobili.

Per quanto riguarda le disponibilità, HP Print AI è disponibile da subito, a partire da una beta esclusiva che offre la funzione Perfect Output a clienti di stampa selezionati. HP intende continuare a lanciare le funzionalità di HP Print AI per tutto il 2025. HP Build Workspace è disponibile da subito, con funzionalità AI anche in questo caso in versione beta negli Stati Uniti e in Europa, presto anche nel Regno Unito e in Irlanda, con una diffusione a livello mondiale prevista per la primavera del 2025. HP Scan AI Enhanced è un servizio software disponibile da subito in Nord America, nella maggior parte dell’Europa e dell’America Latina e in alcune zone dell’Asia.