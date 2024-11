Enfocus rilascia PitStop 24.11, con supporto per macOS Sequoia e nuove funzioni

Enfocus, società specializzata nella fornitura di strumenti di automazione flessibili e convenienti per l’industria della stampa, ha annunciato il rilascio della versione 24.11 di PitStop, il software di preflight e modifica PDF specificamente progettato per il settore della stampa e della prestampa.

Questa nuova release – spiega Enfocus – introduce una serie di miglioramenti significativi, tra cui il supporto per macOS 15 (Sequoia), nuove azioni per le separazioni dei colori e l’estrazione dei contenuti tecnici, interfaccia utente e ricerca migliorate, nonché funzionalità potenziate per PitStop Server, che ora accetta file PNG e JPEG in ingresso.

Tra le nuove caratteristiche di PitStop 24.11 c’è dunque in primo piano il fatto che PitStop Pro e PitStop Server 24.11 ora supportano pienamente macOS 15, garantendo ai clienti la possibilità di aggiornare i propri sistemi senza problemi. Ma non è certo questa l’unica novità.

Ci sono nuove azioni per le separazioni dei colori e l’estrazione dei contenuti: una nuova azione che consente agli utenti di generare separazioni di colore da un PDF e di inserirle nel documento, particolarmente utile per processi come la serigrafia o l’incisione, dove le separazioni sono essenziali; e una nuova azione che consente di separare facilmente i contenuti di stampa da elementi tecnici come lamine, vernici o tracciati di taglio e di collocarli in una pagina dedicata: questa migliora l’efficienza delle attività di nobilitazione o taglio.

PitStop Server è ora in grado di elaborare direttamente i file PNG e JPEG – spiega poi Enfocus –, senza necessità di conversione in PDF semplificando il flusso di lavoro per i clienti che gestiscono frequentemente questi formati di immagine.

La nuova versione introduce poi un’interfaccia utente migliorata. Enfocus sottolinea che sono state apportate numerose modifiche all’interfaccia utente di PitStop Pro, tra cui un maggiore supporto della modalità scura (macOS), una migliore funzionalità di ricerca e perfezionamenti al pannello Ispettore. Questi aggiornamenti aumentano la facilità d’uso e garantiscono un’esperienza più agevole per le operazioni quotidiane.

PitStop 24.11 contiene inoltre una serie di miglioramenti aggiuntivi: sono consultabili nelle note di rilascio.

“Con il rilascio di PitStop 24.11, siamo entusiasti di offrire funzioni in PitStop Pro che risolvono i problemi per la nobilitazione e il taglio, oltre a numerose modifiche all’interfaccia utente e a una funzione di ricerca notevolmente migliorata. Inoltre, PitStop Server ora supporta in ingresso i file PNG e JPEG, rendendo i flussi di lavoro dei nostri clienti ancora più efficienti. Il nostro obiettivo è quello di semplificare costantemente la vita dei nostri clienti con ogni nuova release”, ha dichiarato Loïc Aigon, PitStop Product Manager.