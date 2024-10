Canon imageFORCE C7165, la stampante multifunzione che amplia il potenziale delle aziende

Forte di una lunga tradizione d’innovazioni, Canon presenta imageFORCE C7165, una stampante multifunzione supportata dalla piattaforma tecnologica imageFORCE di nuova concezione. Progettata per soddisfare le crescenti aspettative delle aziende nel moderno ambiente di lavoro, imageFORCE sfrutta innovazioni come il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale (AI) per favorire nuovi livelli di sicurezza, affidabilità e qualità.

Davide Balladore, Marketing & Innovation Director DP&S di Canon Europe ha dichiarato: “In un ambiente business in rapido mutamento, le aziende devono adottare le tecnologie più avanzate per promuovere la loro crescita, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza di lavoro dei propri dipendenti. Importanti progressi, come il cloud computing e l’AI, sconvolgono il nostro modo di lavorare, spingendo le aziende ad abbracciare l’innovazione per promuovere nuovi livelli di produttività.

In linea con queste tendenze e con l’evoluzione continua del nostro portfolio, abbiamo sviluppato imageFORCE, una nuova piattaforma tecnologica che include innovazioni pionieristiche pensate per consentire alle aziende di crescere e prosperare, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide future”.

La nuova stampante multifunzione imageFORCE C7165 è stata progettata per aiutare le aziende a potenziare la produttività e raggiungere in ufficio una qualità pari a quella della stampa di produzione. L’elevata definizione delle immagini amplia le possibilità creative consentendo di realizzare in-house diversi tipi di applicazioni. Per esempio, si possono stampare opuscoli e poster di alta qualità con la stessa facilità con cui si stampano i comuni documenti d’ufficio. La nuova stampante è quindi ideale per gestire le piccole tirature e abbattere i costi associati all’esternalizzazione dei lavori di stampa.

La nuova imageFORCE C7165 integra la tecnologia D2 Exposure e utilizza diodi organici a emissione di luce (OLED) per ottimizzare la qualità, garantendo stampe uniformi dai colori più vividi e con testi ben definiti.

Canon la descrive come l’unica stampante multifunzione sul mercato a offrire una risoluzione di 4800 dpi, con cui imageFORCE C7165 assicura una qualità di stampa in grado di competere con quella di un fornitore esterno, e la presenta come lo strumento ideale per produrre in-house materiali stampati di elevata qualità, tra i quali opuscoli, poster, dépliant e striscioni. Inoltre, semplifica la stampa di materiali di vendita, come biglietti da visita, cartoline e direct mail personalizzate.

Per sfruttare i vantaggi che l’AI può offrire alle aziende, imageFORCE C7165 utilizza il Machine Learning per potenziare i livelli di sicurezza. La tecnologia Canon Security Environment Estimation integrata consente di visualizzare le impostazioni ottimali per la sicurezza, aiutando le aziende a raggiungere un elevato livello di protezione del dispositivo, soprattutto in caso non si disponga di risorse interne competenti in materia. La stampante è anche in grado di rilevare in tempo reale i cambiamenti che si verificano sulla rete, avvisando l’utente e riducendo al minimo le vulnerabilità dovute a impostazioni non eseguite.

La nuova imageFORCE C7165 utilizza anche il Machine Learning per supportare la manutenzione avanzata, promuovere l’affidabilità e assicurare la continuità operativa. È in grado di prevedere la durata delle parti e segnare con anticipo eventuali guasti, consentendo di ridurre al minimo i tempi di fermo e il rischio di interruzione dell’attività.

imageFORCE C7165 – sottolinea ancora Canon – fa risparmiare tempo ottimizzando le prestazioni di alimentazione della carta e stampa per aiutare a realizzare rapidamente materiali di elevata qualità direttamente in ufficio. Tramite l’alimentazione carta pneumo-assistita, una ventola montata sul vassoio manuale regola il proprio funzionamento in base alle condizioni ambientali per impedire ai fogli di aderire tra loro: questo contribuisce a incrementare la produttività della stampa su carta patinata, consentendo di caricare fino a 50 fogli di carta da 128 grammi contemporaneamente. La stampante supporta anche i formati carta più grandi e la carta resistente all’acqua: è così possibile produrre internamente applicazioni come poster e striscioni.

La nuova imageFORCE C7165 – mette inoltre in evidenza il produttore – è stata realizzata utilizzando il 30% di plastica riciclata e integra una tecnologia innovativa per monitorare le prestazioni ambientali, aiutando le aziende a controllare il proprio impatto. Per esempio, fornisce informazioni sul consumo di carta e di energia per incoraggiare un comportamento più sostenibile.