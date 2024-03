HP porta la stampa a colori di qualità enterprise alle piccole imprese

In occasione della conferenza HP Amplify Parter 2024, HP ha annunciato la nuova serie HP Color LaserJet 3000, l’ultima novità del suo portafoglio di stampanti per ufficio apprezzate in tutto il mondo.

Progettata per i clienti che richiedono prestazioni elevate in un ingombro ridotto, la nuova serie Color LaserJet 3000 è l’ultimo dispositivo alimentato dalla tecnologia toner TerraJet ad alta efficienza energetica, che consente di ottenere colori più nitidi e velocità di stampa elevate per le aziende in crescita.

La stampa – sottolinea l’azienda – rimane fondamentale per le piccole e medie imprese (PMI). Con l’80% delle PMI che preferisce lavorare con un mix di materiali digitali e stampati (sulla base di una ricerca HP), l’impatto e la qualità sono fondamentali. Ma soprattutto, il colore ispira i team a creare, favorisce le conversazioni e attira clienti nuovi ed esistenti.

“Nell’era del lavoro ibrido, mentre le aziende reimmaginano i loro spazi di lavoro, la domanda di soluzioni ad alte prestazioni per uffici piccoli e flessibili è in aumento“, ha dichiarato Aurelio Maruggi, division president, Office Print Solutions di HP. “Con la nostra nuova serie Color LaserJet Pro 3000, dotata dell’innovativa tecnologia TerraJet, offriamo un’eccezionale qualità del colore, velocità professionale ed efficienza energetica in un design compatto. Ottimizzando la gestibilità delle stampanti, consentiamo alle PMI di risparmiare denaro, tempo e fatica, garantendo al contempo stampe di alta qualità, salvaguardando le informazioni sensibili e adattandosi senza sforzo ad ambienti collaborativi e orientati alla crescita“.

La nuova serie HP Color LaserJet Pro 3000 offre gli strumenti di cui hanno bisogno le piccole imprese, tra cui:

Maggiore affidabilità grazie al Wi-Fi che si ricollega automaticamente per rimanere online.

Il fronte/retro e la prima pagina più veloci della categoria, afferma HP.

Qualità leader del settore e sicurezza di livello professionale.

L’ingombro più ridotto di qualsiasi dispositivo della sua categoria (sempre sulla base di analisi interne dell’azienda).

La tecnologia toner di nuova generazione di HP, TerraJet, ha una formula esclusiva che consente di ottenere colori più ricchi e nitidi. La tecnologia TerraJet garantirà ai clienti della nuova Color LaserJet Pro serie 3000 colori più vividi dell’11% e velocità di stampa più elevate del 18%, sostiene il produttore. Oltre ai miglioramenti apportati alla serie 3000, TerraJet consente anche di ridurre fino al 27% il consumo energetico e fino al 28% la plastica nelle cartucce di toner, aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

La nuova serie HP Color LaserJet Pro 3000 fa parte di un più ampio portfolio A3 e A4 che è stato completamente rinnovato per l’ufficio ibrido, offrendo soluzioni coerenti per le piccole imprese fino ai clienti enterprise. HP è stata recentemente premiata per la sua leadership nel settore, ottenendo il riconoscimento A4 Line of the Year da Keypoint Intelligence. Presentato una volta all’anno, questo riconoscimento premia la migliore linea hardware complessiva sulla base di rigorosi test di laboratorio e approfondite ricerche di mercato. I dispositivi vengono valutati in base ad affidabilità, valore, usabilità, qualità dell’immagine e velocità.

“So quanto sia importante l’uniformità delle prestazioni, dell’interfaccia utente e dell’abilitazione delle soluzioni per l’implementazione di un’ampia gamma di prodotti, dalle stampanti desktop di fascia bassa alle multifunzione da pavimento“, ha dichiarato Maruggi. “Il nostro portfolio aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di stampa grazie alla nostra linea di hardware vincente abilitata da soluzioni leader del settore“.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di HP.