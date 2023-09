Gruppo BPER Banca e Kyndryl partner per la gestione dei servizi IT strategici

Il Gruppo BPER Banca, uno dei principali gruppi bancari nazionali, e Kyndryl, fornitore di servizi di infrastruttura IT di livello mondiale, hanno annunciato una partnership di lungo termine che guarda al supporto delle operazioni IT mission-critical e all’evoluzione strategica dell’infrastruttura IT dell’istituto.

L’accordo, della durata di sei anni e finalizzato a sostenere la profonda trasformazione e la rapida crescita della banca, comprende una serie completa di servizi infrastrutturali in ambiti quali sistemi dipartimentali, mainframe, postazioni lavoro e data center, oltre a servizi di consulenza tecnologica.

In particolare, BPER Banca si avvarrà del Command Center di Kyndryl in Italia per integrare le attività del proprio personale e per garantire il monitoraggio e le operazioni di IT senza soluzione di continuità, al fine di prevenire interruzioni del business.

Inoltre, i data center messi a disposizione da Kyndryl faranno progredire le strategie aziendali di entrambe le organizzazioni che mirano a rendere l’infrastruttura IT più resiliente, nel contempo riducendo il consumo energetico, aumentando l’uso delle rinnovabili e impegnandosi in pratiche sostenibili.

Massimiliano Baga, Chief Information Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “La collaborazione con Kyndryl si inserisce nel più ampio piano di irrobustimento delle infrastrutture di BPER Banca a supporto del piano ‘BPER e-volution 2022-2025’. In particolare, grazie ai progetti di revisione dei nostri datacenter, incrementeremo la resilienza del sistema e, nel contempo, ridurremo il carbon footprint complessivo fino al 30%. Inoltre, le collaborazioni che stiamo attivando nel presidio delle diverse torri tecnologiche ci consentono risparmi nei costi di funzionamento del 15/20%“.

“Il nuovo percorso pluriennale al fianco del Gruppo BPER Banca conferma e rafforza la chiara leadership di Kyndryl nei servizi di infrastruttura tecnologica per il settore bancario“, aggiunge Matteo Taglioni, Financial Services Sector Leader di Kyndryl Italia.

“Il nostro obiettivo è quello di essere il partner strategico a lungo termine della banca nel percorso di crescita e di trasformazione digitale, coniugando un eccellente livello di servizio con la massima resilienza dei sistemi, anche attraverso l’adozione delle tecnologie più innovative”.