Lenovo e Nvidia partner per portare l’AI generativa in ogni azienda

In occasione di NVIDIA GTC, la conferenza globale sull’AI e del metaverso, Lenovo ha annunciato nuove soluzioni di Hybrid AI in collaborazione con NVIDIA che offrono la potenza delle applicazioni di AI generativa (GenAI) su misura a tutte le aziende e nel cloud, dando impulso all’innovazione in tutti i settori.

Frutto dell’ampliamento della collaborazione ingegneristica con NVIDIA annunciata durante il Lenovo Tech World, le novità presentate ora aiutano le imprese e i cloud provider a disporre delle capacità di elaborazione critiche necessarie per avere successo nell’era dell’AI, portando l’AI dall’idea alla realtà e consentendo alle aziende di sviluppare e distribuire in modo efficiente nuovi casi d’uso che favoriscono l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita.

Le nuove soluzioni ibride, grazie ad una collaborazione ingegneristica, sono progettate appositamente per portare in modo efficiente l’AI ai dati dei clienti, dove e quando gli utenti ne hanno più bisogno – dal pocket al cloud – sostenendo l’ambizione di Lenovo di abilitare l’AI for All e offrendo il supporto time to market della rivoluzionaria architettura NVIDIA per la prossima generazione di GenAI su larga scala. Le soluzioni ibride di Lenovo, già ottimizzate per l’esecuzione del software NVIDIA AI Enterprise per un’AI di produzione sicura, supportata e stabile, oggi offrono agli sviluppatori anche l’accesso ai microservizi NVIDIA appena annunciati, fra cui NVIDIA NIM e NeMo Retriever.

“Insieme, Lenovo e NVIDIA stanno allargando i confini dell’intelligenza aumentata per le aziende di tutto il mondo, portando l’elaborazione dell’intelligenza artificiale alla fonte dei dati con un portafoglio completo di soluzioni di AI ibride e all’avanguardia che consentiranno di utilizzare la GenAI praticamente ovunque, sostenendo al contempo l’impegno per la sostenibilità“, commenta Kirk Skaugen, Presidente Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Siamo a un punto di svolta con nuovi casi d’uso AI che stanno arrivando sul mercato grazie a miglioramenti nell’elaborazione in tempo reale, nell’efficienza energetica e nella facilità di implementazione. Grazie a una stretta collaborazione, Lenovo e NVIDIA stanno offrendo progressi rivoluzionari in termini di efficienza, prestazioni e costi che accelerano le applicazioni AI in tutti i settori e aiutano le aziende a utilizzare immediatamente gli insight dei propri set di dati, sia che si tratti di migliorare l’esperienza in ambito retail, di re-immaginare le nostre città o di raggiungere un livello più avanzato di produzione intelligente”.

“L’AI è una vera potenza che aiuta le aziende ad acquisire nuovi insight dai propri dati e a migliorare la produttività“, ha dichiarato.” Bob Pette, Vice President of Enterprise Platforms NVIDIA. “Le nuove soluzioni AI enterprise di Lenovo, integrate con la tecnologia NVIDIA, rappresentano una pietra miliare nel potenziamento delle prestazioni di calcolo per l’IA offrendo sistemi ibridi su cui le aziende possono contare per alimentare la GenAI praticamente ovunque“.

Mentre le imprese in tutto il mondo cercano di utilizzare l’AI per analizzare vaste quantità di dati, l’efficienza energetica rimane fondamentale per rendere accessibile a tutte le aziende l’introduzione di questi carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo. Lenovo – sottolinea l’azienda – è sempre stata all’avanguardia nel rendere possibile una capacità di calcolo efficiente e ad alta potenza senza compromessi, introducendo per prima la tecnologia di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune e posizionandosi al primo posto nella classifica Green500 grazie al design all’avanguardia abilitato dalle GPU NVIDIA che accelerano le capacità di computing assicurando il raffreddamento dei sistemi anche in ambienti caratterizzati da elevate temperature e multi-GPU.

Lenovo ThinkSystem AI Servers: un balzo in avanti per l’inferenza e l’efficienza dell’intelligenza artificiale generativa con NVIDIA

Segnando una pietra miliare nel campo della sovralimentazione efficiente dei carichi di lavoro AI su larga scala, Lenovo ha presentato l’espansione del portfolio Lenovo ThinkSystem AI, con due nuovi potenti sistemi di GPU NVIDIA a 8 vie, costruiti appositamente per offrire enormi capacità di calcolo con un’efficienza energetica senza compromessi per accelerare l’implementazione dell’AI.

Il nuovo porfolio Lenovo è progettato per la GenAI, l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), con supporto time-to-market per la piattaforma di supercomputing NVIDIA HGX AI, che include le GPU NVIDIA H100 e H200 Tensor Core e il nuovo Superchip NVIDIA Grace Blackwell GB200, nonché le piattaforme di rete NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X800 Ethernet, avanzate e di nuova generazione.

Il nuovo Superchip GB200 Grace Blackwell è il fiore all’occhiello dell’architettura Blackwell, che catapulta la GenAI su una scala di trilioni di parametri. Oberon GB200 fornisce un’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) 45 volte più veloce in tempo reale, nonché un TCO e un consumo energetico 40 volte inferiori. In stretta collaborazione con NVIDIA, Lenovo offrirà i sistemi rack Oberon GB200 che potenziano l’addestramento dell’intelligenza artificiale, l’elaborazione dei dati, la progettazione e la simulazione ingegneristica.

I server Lenovo ThinkSystem AI con GPU NVIDIA B200 Tensor Core sono pronti a aprire la nuova era della GenAI. Il motore di intelligenza artificiale generativa dell’architettura NVIDIA Blackwell, insieme all’interconnessione NVIDIA NVLink ancora più veloce e alle funzionalità di sicurezza migliorate, portano i data center in una nuova era. Grazie a un’inferenza in tempo reale fino a 25 volte superiore per accelerare modelli linguistici da un trilione di parametri, le GPU B200 sono progettate per i carichi di lavoro più impegnativi di AI, analisi dei dati e HPC.

Con un’efficienza energetica (PUE) di 1.1, il nuovo Lenovo ThinkSystem SR780a V3 è un sistema 5U che utilizza il raffreddamento a liquido Lenovo Neptune. Grazie all’utilizzo del raffreddamento ad acqua diretto di CPU e GPU e della tecnologia NVIDIA NVSwitch, il sistema è in grado di sostenere le massime prestazioni senza raggiungere i limiti termici. Da oltre un decennio, la soluzione di raffreddamento diretto ad acqua Lenovo Neptune ricicla cicli di acqua calda per raffreddare i data center, consentendo ai clienti di ottenere una riduzione del consumo energetico fino al 40% e un miglioramento dell’efficienza termica di 3,5 volte rispetto ai tradizionali sistemi raffreddati ad aria.

Secondo l’”Uptime Institute Annual Global Data Center Survey 2021”, il PUE e il consumo energetico sono tra i metodi di sostenibilità più utilizzati per determinare l’efficienza energetica di un data center. Dato che il raffreddamento a liquido offre un’alternativa più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’aria, è possibile ottenere prestazioni costantemente più elevate consumando meno energia. Inoltre, il ThinkSystem SR780a può essere alloggiato in un package compatto 5U, contribuendo a preservare spazio prezioso all’interno dei data center.

Il nuovo Lenovo ThinkSystem SR680a V3 è un sistema a due socket con raffreddamento ad aria progettato per la massima accelerazione dell’AI complessa con processori Intel e una gamma di GPU NVIDIA. I sistemi ad alta accelerazione offrono un’enorme capacità di calcolo e utilizzano server rack da 19 pollici da standard di settore, che consentono configurazioni hardware dense che massimizzano l’efficienza senza occupare troppo spazio o richiedere scaffalature.

Lenovo ha anche presentato un nuovo Lenovo PG8A0N: il nodo 1U di ultima generazione per l’AIche dispone di raffreddamento a liquido ad anello aperto per gli acceleratori e supporta il Superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell. Il nuovo GB200 è destinato ad inaugurare una nuova era del computing. Il superchip offre un’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM in tempo reale) 45 volte più veloce, un TCO 40 volte inferiore e un consumo energetico 40 volte più basso. In stretta collaborazione con NVIDIA, Lenovo offrirà sistemi rack GB200 che potenzieranno la formazione sull’AI, l’elaborazione dei dati, la progettazione e la simulazione.

I clienti possono eseguire NVIDIA AI Enterprise, una piattaforma software cloud-nativa end-to-end per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni AI di livello produttivo, sul portafoglio di sistemi certificati NVIDIA di Lenovo. Per ottenere inferenze ad alte prestazioni sui modelli di AI più diffusi di NVIDIA e del suo ecosistema, i clienti possono eseguire i microservizi di inferenza NVIDIA NIM inclusi in NVIDIA AI Enterprise sull’infrastruttura aziendale di Lenovo.

La nuova offerta include anche Lenovo XClarity Systems Management, che offre alle aziende un sistema di gestione delle risorse semplificato e centralizzato, e Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO), una piattaforma unificata che ottimizza l’uso delle risorse di elaborazione in cluster per lo sviluppo e l’addestramento di modelli AI e per i carichi di lavoro HPC. Il portfolio supporta anche la quarta e quinta generazione di processori Intel Xeon Scalable e offre spazio termico per le future GPU a più alta potenza.

Soluzioni MGX co-progettate: AI, Omniverse e HPC personalizzati per cloud service provider e imprese

Lenovo è il principale fornitore di supporto workstation-to-cloud per la progettazione, l’ingegnerizzazione e l’alimentazione di NVIDIA OVX e NVIDIA Omniverse. Per aiutare le aziende a creare e distribuire rapidamente un’ampia gamma di applicazioni di AI, HPC e omniverse progettate ad hoc, Lenovo collabora con NVIDIA per realizzare più rapidamente modelli accelerati utilizzando l’architettura di riferimento modulare NVIDIA MGX. Grazie a questo design, i provider di servizi cloud possono acquisire più rapidamente modelli personalizzati e quindi sono in grado di offrire un computing accelerato per l’AI e per i carichi di lavoro omniverse a costi contenuti e su larga scala. Grazie al supporto time-to-market di NVIDIA H200, i sistemi permetteranno a scienziati e ricercatori di affrontare le sfide scientifiche globali accelerando le applicazioni AI e HPC complesse che eseguono terabyte di dati.

Le nuove offerte di Lenovo realizzate con NVIDIA MGX includono:

Lenovo HG630N – MGX 1U – un server open standard con raffreddamento a liquido diretto Lenovo Neptune per ridurre il consumo energetico e supportare le GPU più performanti.

MGX 1U – un server open standard con raffreddamento a liquido diretto Lenovo Neptune per ridurre il consumo energetico e supportare le GPU più performanti. Lenovo HG650N – MGX 2U – un sistema altamente modulare e ottimizzato per le GPU, raffreddato ad aria, in grado di supportare i rack standard del settore e di abilitare le implementazioni GH200 Grace Hopper Superchip di NVIDIA.

MGX 2U – un sistema altamente modulare e ottimizzato per le GPU, raffreddato ad aria, in grado di supportare i rack standard del settore e di abilitare le implementazioni GH200 Grace Hopper Superchip di NVIDIA. Lenovo HG660X V3 – MGX 4U – un sistema che supporta fino a 8 GPU NVIDIA DW da 600W in un ambiente raffreddato ad aria. Ideale per i carichi di lavoro NVIDIA Omniverse e AI, Lenovo è il partner di progettazione NVIDIA per MGX 4U.

MGX 4U – un sistema che supporta fino a 8 GPU NVIDIA DW da 600W in un ambiente raffreddato ad aria. Ideale per i carichi di lavoro NVIDIA Omniverse e AI, Lenovo è il partner di progettazione NVIDIA per MGX 4U. Lenovo HR650N – MGX 2U – un server con CPU ARM ad alte prestazioni con più core e flessibilità per l’archiviazione e l’I/O frontale, che sfrutta il superchip ad alta efficienza energetica NVIDIAGrace e supporta DPU.

Workstation Lenovo ThinkStation con NVIDIA RTX: GenAI a portata di mano

In collaborazione con NVIDIA, Lenovo migliora le proprie workstation per la data science e rende disponibili fino a 4 GPU RTX 6000 Ada Generation di NVIDIA per l’addestramento, la messa a punto, l’inferenza e i carichi di lavoro accelerati ad alta intensità grafica dell’AI. I nuovi dispositivi offrono una maggiore produttività agli sviluppatori di intelligenza artificiale grazie a flussi di lavoro automatizzati:

Le nuove workstation Lenovo con NVIDIA AI Workbench sono uno strumento software che consente lo sviluppo e l’implementazione di potenti soluzioni di intelligenza artificiale per l’inferenza, la simulazione su larga scala e i più impegnativi flussi di lavoro industriali e scientifici. NVIDIA AI Workbench semplifica lo sviluppo della GenAI e dell’apprendimento automatico per tutti gli sviluppatori.

sono uno strumento software che consente lo sviluppo e l’implementazione di potenti soluzioni di intelligenza artificiale per l’inferenza, la simulazione su larga scala e i più impegnativi flussi di lavoro industriali e scientifici. NVIDIA AI Workbench semplifica lo sviluppo della GenAI e dell’apprendimento automatico per tutti gli sviluppatori. Ora disponibile nelle workstation Lenovo ThinkStation e ThinkPad, la nuova GPU NVIDIA A800, progettata specificamente per l’AI, consente di creare ambienti di data science e GenAI sicuri e personali per le organizzazioni che lavorano con tutti i tipi di flussi di lavoro AI

Lenovo ThinkStation PX con doppia CPU e grafica professionale NVIDIA RTX fino a 4 volte più veloce è la workstation più potente attualmente sul mercato, sostiene l’azienda. L’offerta di workstation desktop AI-Ready ThinkStation e mobile ThinkPad dispone di un’ampia gamma di potenti workstation per affrontare lo sviluppo delle soluzioni di AI più intensive in tempo reale. Maggiori informazioni sulle workstation Lenovo e i workflow AI sono disponibili sul sito dell’azienda.

Servizi professionali Lenovo: accelerare il percorso dell’intelligenza artificiale e il progresso del settore

Le soluzioni in tempo reale di Lenovo e NVIDIA utilizzano l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura Lenovo per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale e a cogliere nuove potenzialità in tutti i segmenti di mercato. Nel settore retail, le soluzioni Lenovo e NVIDIA analizzano i movimenti e i comportamenti dei clienti per migliorare il flusso del traffico e gestire meglio l’inventario in tempo reale. Nel settore manifatturiero, le soluzioni integrate di Lenovo e NVIDIA aiutano a migliorare la sicurezza dei dipendenti e delle macchine perfezionando i processi di ispezione delle catene di montaggio. Nelle città, le soluzioni integrate Lenovo Edge AI aiutano a ottenere il massimo dai dati ottimizzando l’utilizzo di spazi, infrastrutture e risorse per aiutare i cittadini in caso di picchi di traffico e ridurre il consumo energetico.

L’AI Services Center Of Excellence (COE) di Lenovo, annunciato di recente, integra consulenti aziendali, data scientist e infrastrutture ottimizzate per l’AI as-a-service per massimizzare i risultati, supportando i clienti nel loro percorso verso l’AI. Seguendo la collaudata metodologia di Lenovo per la preparazione all’AI, che comprende sicurezza, persone, processi e tecnologia, l’AI COE possiede le competenze e le capacità che consentono alle aziende di accelerare il percorso verso l’implementazione di un’AI potente, responsabile e sostenibile. Le nuove offerte di servizi professionali di Lenovo per l’AI includono: