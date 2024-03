Così Appian aiuta a migliorare le procedure e l’erogazione dei servizi

Appian ha annunciato la disponibilità di Appian Case Management Studio, un software di progettazione per la gestione dei casi alimentato dall’intelligenza artificiale, che consente agli utenti di configurare rapidamente le soluzioni di gestione dei casi per le loro attività aziendali.

Case Management Studio supporta i manager aziendali a collegare i dati dei casi, i sistemi e i team per ottimizzarli in workflow di gestione dei casi comuni, come ad esempio le operazioni interne, la gestione del servizio clienti, l’onboarding dei dipendenti, la conformità normativa e molto altro.

“Una gestione efficace dei casi supporta l’innovazione e l’esperienza del cliente. L’efficienza del nostro team operativo, lo sfruttamento delle informazioni per migliorare i nostri processi e le interazioni con i clienti sono fondamentali”, ha commentato Dylan Fulmer, Senior Director Product, Internal Applications di 3E. “Siamo orgogliosi di essere tra i primi ad adottare questa tecnologia e siamo entusiasti dell’impatto che Appian Case Management Studio può avere sui nostri dipendenti e sulle nostre operazioni”.

Appian Case Management Studio offre strumenti intuitivi per creare in tempi rapidi soluzioni personalizzate di gestione dei casi sulla piattaforma Appian. Grazie alla creazione di moduli drag-and-drop, alla generazione semplificata di modelli di dati e ai comandi semplici per i flussi di lavoro, questo approccio alla gestione dei casi as-a-service (CMaaS) consente agli utenti di lanciare rapidamente applicazioni per la gestione di casi complessi.

Le funzionalità avanzate dell’IA e l’automazione assistono gli utenti in ogni fase del processo, aiutando le aziende a snellire i flussi di lavoro, gestendo le attività di routine della gestione dei casi, come il riepilogo e il confronto, oltre alla la ricerca basata sull’IA e la risoluzione dei duplicati. Case Management Studio risolve anche i problemi operativi collegando i reparti, identificando le inefficienze esistenti e fornendo ai responsabili aziendali insight automatizzati per il miglioramento continuo dei processi.

Le aziende possono utilizzare Appian Case Management Studio per:

Accelerare la distribuzione delle applicazioni. Appian Case Management Studio include un ampio set di funzionalità essenziali che ricopre l’80% delle esigenze più comuni di gestione dei casi, con moduli aggiuntivi disponibili, come Appian Portals, l’integrazione con i sistemi aziendali, Appian RPA e Appian AI Skills. Questo approccio modulare accelera l’implementazione e aumenta la flessibilità, garantendo un time to value ed un percorso verso il ROI più rapidi.

Appian Guarantee for Case Management Studio

Appian Guarantee for Case Management Studio è un servizio esclusivo che sfrutta l’esperienza decennale di Appian nella creazione di soluzioni di gestione dei casi. In sole sei settimane, i clienti potranno essere operativi con una soluzione di gestione dei casi completamente personalizzata e fornita da Appian Customer Success.

“Consentendo agli utenti aziendali di adattare ad esigenze specifiche le app per i singoli casi senza dover ricorrere all’IT, offriamo il potenziale per migliorare il modo in cui viene svolto il lavoro dei casi direttamente nelle mani di chi lo svolge”, ha commentato Michael Beckley, Chief Technology Officer di Appian. “Gli addetti sono ulteriormente assistiti dall’intelligenza artificiale, che è incorporata in tutte le applicazioni, per aumentare la comprensione, migliorare la produttività e aiutarli a completare i compiti in modo più efficiente”.

Per saperne di più su Appian Case Management Studio è possibile partecipare al webinar “Case Management Studio: The Secret to Fast, Flexible Apps for Enterprise Casework“, che si terrà il 4 aprile 2024 alle 13:00 CEST.