Exclusive Networks lancia XDefense, nuovo servizio gestito di cybersecurity

Exclusive Networks – specialista globale della sicurezza informatica – amplia la sua offerta per VAR e system integrator con il nuovo servizio gestito di cybersecurity, XDefense, basato sulla tecnologia dell’azienda italiana Certego, specializzata in Servizi Gestiti di Detection & Response per la protezione di reti, endpoint, cloud e ambienti OT.

Con XDefense, Exclusive Networks si rivolge sia a VAR e system integrator dotati di un SOC, ma anche ad aziende di canale di più piccole dimensioni che non hanno un SOC interno.

Per chi ha già un SOC, XDefense consentirà di arricchire e migliorare i servizi di cybersecurity esistenti, attraverso una piattaforma di security di classe enterprise e servizi MDR erogati da specialisti e potenziati dalla Threat Intelligence. Per chi non ha un SOC, XDefense offrirà una soluzione pronta all’uso per la vendita diretta sul cliente.

Il VAR/system integrator potrà così espandere la propria offerta e i servizi senza fare investimenti o sostenere costi fissi, cogliendo nuove opportunità di business e accelerando la crescita. Grazie alla modalità di vendita con subscription potrà generare un flusso di entrate stabile e prevedibile, beneficiando dei rinnovi programmati.

Le aziende utenti finali potranno a loro volta contare sulla reattività dei servizi gestiti, minimizzando impatti e downtime per garantire la continuità operativa. Potranno anche ridurre significativamente i costi associati alla sicurezza senza l’onere di costituire e gestire un team interno per le attività di security 24/7. Avranno anche l’opportunità di poter contare su una soluzione modulare che si adatta e scala in base al business.

“XDefense è una soluzione enterprise di servizi gestiti di cybersecurity, made in Italy, che si adatta ai bisogni delle PMI”, ha dichiarato Augusto D’Antinone, CEO di Exclusive Networks Italia. “In un panorama di attacchi che continuano ad aumentare in frequenza e sofisticatezza, agevolati anche dall’utilizzo dell’AI, crediamo che il mercato dei servizi gestiti di cybersecurity rappresenti il futuro della sicurezza informatica per le organizzazioni che non avranno né risorse né competenze in grado di stare al passo con uno scenario in continua evoluzione. Per il canale si tratta di una grande opportunità di business, che grazie al nostro servizio XDefense non richiede investimenti né nuove risorse da inserire nel team”.

“Da anni stiamo assistendo a un aumento degli attacchi informatici, un fenomeno direttamente collegato alla digitalizzazione e all’incremento dei dispositivi connessi alla rete. Questo sviluppo ha trasformato anche le aziende che in passato erano fuori dai radar dei cybercriminali, e che teoricamente potevano considerarsi più sicure, in bersagli appetibili”, ha affermato Bernardino Grignaffini Gregorio, CEO & Founder di Certego. “Grazie alla sinergia con un partner di riferimento globale per la cybersecurity come Exclusive Networks, miriamo a rafforzare le difese delle aziende italiane, offrendo un servizio che assicura sistemi di sicurezza di prim’ordine, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo approccio consentirà anche alle aziende attualmente meno equipaggiate a fronteggiare un attacco informatico di tenere il passo con l’evoluzione delle minacce. Il nostro obiettivo è garantire la continuità operativa e la sicurezza dei dati aziendali, prevenendo così i danni economici e reputazionali che possono derivare da un attacco informatico”.