Google e YouTube, stop alle inserzioni che negano il cambiamento climatico

In un blog post ufficiale, il team di Google Ads ha affermato di aver raccolto direttamente da un numero crescente di partner pubblicitari ed editori la crescente preoccupazione per gli annunci che vengono pubblicati insieme o promuovono affermazioni inesatte sui cambiamenti climatici.

Gli inserzionisti semplicemente non vogliono che i loro annunci vengano visualizzati accanto a questo contenuto. E gli editori e i creator non vogliono che gli annunci che promuovono queste affermazioni vengano visualizzati sulle loro pagine o sui loro video.

Ecco perché Google ha annunciato una nuova politica di monetizzazione per inserzionisti , editori e creatori di YouTube che vieterà la pubblicità e la monetizzazione di contenuti che contraddicono il consolidato consenso scientifico sull’esistenza e le cause del cambiamento climatico.

Ciò include contenuti che fanno riferimento al cambiamento climatico come una bufala o una truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o l’attività umana contribuiscano al cambiamento climatico.

Quando Google valuterà i contenuti rispetto a questa nuova norma, esaminerà attentamente il contesto in cui vengono fatte le affermazioni, distinguendo tra contenuti che attestano false informazioni come fatti accertati, e contenuti che fanno riferimento o discutono tale affermazione.

Inoltre Google, prosegue il blog post, continuerà inoltre a consentire la pubblicità e la monetizzazione su altri argomenti relativi al clima, compresi i dibattiti pubblici sulla politica climatica, i diversi impatti dei cambiamenti climatici, nuove ricerche e altro ancora.

Nella creazione di questa politica e dei suoi parametri, Google ha consultato fonti autorevoli sul tema della scienza del clima, inclusi esperti che hanno contribuito ai rapporti del gruppo intergovernativo di valutazione dei cambiamenti climatici delle Nazioni Unite . Come nel caso di molte delle sue norme, la società americana utilizzerà una combinazione di strumenti automatizzati e revisione umana per applicare questa regola contro la violazione dei contenuti dei publisher, degli annunci pubblicati da Google e dei video di YouTube che monetizzano tramite il Programma partner di YouTube.

Questa nuova politica non solo aiuterà Google a rafforzare l’integrità del suo ecosistema pubblicitario, ma si allinea anche fortemente con il lavoro svolto come azienda negli ultimi due decenni per promuovere la sostenibilità e affrontare il cambiamento climatico.