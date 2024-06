Eaton aiuta a ridurre costi ed emissioni delle infrastrutture IT

Grazie alle funzionalità di arresto graduale integrate nell’ultima versione del software Intelligent Power Manager di Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, le imprese potranno adottare un approccio innovativo per ridurre i consumi energetici delle proprie infrastrutture IT, in particolare durante le fasce orarie fuori picco.

Programmando degli arresti graduali nelle ore non operative, per esempio di notte o nei fine settimana, e riavviando le operazioni di server e infrastrutture virtuali quando necessario, gli IT manager potranno infatti ridurre significativamente, fino al 50%, i costi legati al consumo energetico, afferma Eaton.

Il software garantisce un processo di arresto controllato e graduale, salvaguardando dati e sistemi in occasione dei riavvii automatici e programmati: questo protegge l’integrità dei dati e riduce al minimo il rischio di guasti al sistema o di perdita delle informazioni, garantendo quindi la massima tranquillità. Di conseguenza, il risparmio energetico può essere pianificato con precisione e senza compromettere i servizi essenziali.

Frédéric Leclerc, IT Channel Manager di Eaton, EMEA, ha spiegato: “Lo spegnimento dei server o delle applicazioni quando non sono in uso riduce l’usura delle infrastrutture critiche, prolungando il ciclo di vita delle apparecchiature, riducendo i costi legati agli interventi di manutenzione e migliorando l’efficienza complessiva delle operazioni IT.

Con il software Intelligent Power Manager di Eaton, le aziende possono ottenere un significativo risparmio economico, contenendo al tempo stesso le emissioni di carbonio: quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, considerando che nella maggior parte dei Paesi vi è una sempre più forte pressione normativa verso l’efficientamento energetico”.

Per scoprire di più sul software Intelligent Power Manager di Eaton, è possibile visitare il sito dell’azienda.