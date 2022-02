Google Workspace: le novità in arrivo per Chat, Docs, Drive e ricerca

Big G ha rilasciato numerosi aggiornamento per diverse funzionalità e applicazioni di Google Workspace, tra cui Google Drive, Chat, Documenti e Cloud Search.

Per quanto riguarda Google Drive, a novembre dello scorso anno Google aveva annunciato la beta dei search chip, un’opzione che rende più facile e veloce per gli utenti trovare i file rilevanti. E che elimina la necessità di eseguire ricerche multiple o scorrere tra i risultati irrilevanti.

Questa funzione è ora generalmente disponibile per tutti gli utenti.

Ora, dopo aver inserito una query di ricerca, gli utenti possono utilizzare i search chip per far emergere risultati più rilevanti in base a tipo di file, persone, posizione e altri parametri.

Inoltre, Google ha introdotto vari altri miglioramenti a questa funzione, tra cui i suggerimenti ortografici, opzioni di data aggiuntive e altri.

Nel 2021 Google ha lanciato la nuova esperienza smart canvas per portare a un livello più produttivo la collaborazione all’interno di Google Workspace.

Ora ha annunciato nuove funzionalità di smart canvas, per un’esperienza ancora più flessibile, interattiva e intelligente.

Sarà ora possibile aggiungere al documento un riassunto generato automaticamente dall’intelligenza artificiale, per dare ai lettori una panoramica del contenuto. È anche possibile modificare i riassunti o crearne di propri.

Inoltre, sarà possibile creare documenti in formato pageless in Docs, cosa che rende più facile per i team la collaborazione su documenti con ampie tabelle, immagini di grandi dimensioni e altro.

Il formato pageless in Docs offre più spazio per collaborare, aiutando a creare un flusso ininterrotto di informazioni sia per chi scrive che per chi legge. Inoltre, aggiunge più spazio orizzontale per contenuti come tabelle e immagini.

Gli update di Google Workspace riguardano anche Google Chat.

Big G ha migliorato l’esperienza di ricerca in Google Chat, rendendo più facile e intuitivo per gli utenti trovare e navigare verso conversazioni e spazi rilevanti.

Tra i miglioramenti, ci sono i suggerimenti di persone basati sull’attività di chat quando l’utente fa clic nella barra di ricerca. E i suggerimenti intelligenti per persone, spazi e messaggi di gruppo quando si inizia a digitare nella barra di ricerca.

Infine, Google sta introducendo le preview dei documenti per Cloud Search, che permettono agli utenti di vedere un’anteprima dei risultati della ricerca prima di aprire il file.