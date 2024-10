Gmail: nuove schede riepilogative più potenti e con nuovi pulsanti di azione

Come afferma Google, per anni le schede riepilogative in Gmail hanno fornito un’anteprima di informazioni utili nella parte superiore delle email, ma le abitudini degli utenti continuano a evolversi.

Ed è questo il motivo per cui Google sta ora annunciando grandi cambiamenti a queste schede riepilogative e nuove funzionalità per aiutare gli utenti a trovare esattamente le informazioni giuste, proprio quando ne hanno bisogno.

Per cominciare – spiega l’azienda –, le schede riepilogative, così come le conosciamo, avranno un aspetto completamente nuovo per email relative ad acquisti, eventi, bollette e viaggi. Offriranno nuovi pulsanti di azione, come l’aggiunta di un evento al Calendario, l’invio di inviti ad altre persone o l’impostazione di un promemoria per il pagamento di una bolletta.

Le schede stanno anche diventando più potenti nel backend, organizzando le informazioni chiave di tutte le email correlate e aggiornandosi in tempo reale, in modo da sapere sempre quando arriverà una consegna. Inoltre, Google sta introducendo le schede riepilogative in più sezioni all’interno di Gmail, come una nuova sezione “Happening soon” nella casella di posta e nella ricerca di Gmail.

Le schede riepilogative in Gmail aggiornate saranno visualizzate per quattro categorie di email più comuni:

Acquisti : Per tracciare i pacchi, visualizzare i dettagli degli ordini e trovare facilmente ciò che abbiamo acquistato, in modo da sapere esattamente quando arriverà un determinato ordine.

: Per tracciare i pacchi, visualizzare i dettagli degli ordini e trovare facilmente ciò che abbiamo acquistato, in modo da sapere esattamente quando arriverà un determinato ordine. Eventi : Per visualizzare o aggiungere eventi futuri al proprio calendario, invitare altre persone o trovare facilmente indicazioni stradali.

: Per visualizzare o aggiungere eventi futuri al proprio calendario, invitare altre persone o trovare facilmente indicazioni stradali. Bollette : Visualizzare e pagare le bollette, o ricevere promemoria per pagarle in seguito e aggiungere la data di scadenza in Google Tasks.

: Visualizzare e pagare le bollette, o ricevere promemoria per pagarle in seguito e aggiungere la data di scadenza in Google Tasks. Viaggi: Gestire le prenotazioni, effettuare il check-in per i voli e visualizzare importanti dettagli di viaggio, come l’orario di check-out dell’hotel, per viaggiare con sicurezza, dalla prenotazione all’imbarco.

Le schede riepilogative in Gmail organizzano visivamente le informazioni chiave da tutte le email correlate, così da permettere agli utenti di:

Ottenere dettagli rapidamente : I riepiloghi sintetici evidenziano le informazioni essenziali, eliminando la necessità di cercare tra più email.

: I riepiloghi sintetici evidenziano le informazioni essenziali, eliminando la necessità di cercare tra più email. Agire facilmente : Azioni pertinenti come “Ottieni indicazioni”, “Invita altri”, “Traccia pacco”, “Check-in”, “Ricordamelo” o “Segna come pagato” sono immediatamente disponibili, senza dover cercare link all’interno delle varie email.

: Azioni pertinenti come “Ottieni indicazioni”, “Invita altri”, “Traccia pacco”, “Check-in”, “Ricordamelo” o “Segna come pagato” sono immediatamente disponibili, senza dover cercare link all’interno delle varie email. Vedere lo stato più recente: Le schede sono dinamiche e tengono l’utente aggiornato su eventi imminenti, consegne e scadenze, anche quando questi cambiano.

Per visualizzare facilmente gli aggiornamenti più tempestivi senza dover aprire le singole email, Google sta anche introducendo una nuova sezione “Happening soon” nella parte superiore delle caselle di posta.

Per cominciare, questa sezione mostrerà le schede riepilogative degli acquisti e comparirà solo quando rilevante. Ad esempio, quando la data di consegna stimata di un acquisto è a due giorni di distanza, la sezione “Happening soon” mostrerà la scheda riassuntiva dell’acquisto, consentendo agli utenti di vedere quando arriverà il pacco a colpo d’occhio. Se ci sono più consegne in arrivo nello stesso periodo, le schede riepilogative saranno sovrapposte e sarà possibile espanderle, eliminarle o fare clic per andare direttamente all’e-mail correlata.

Le schede riepilogative aggiornate per gli acquisti sono in fase di roll-out per le singole email su Android e iOS, mentre le schede riepilogative per eventi, bollette e viaggi e la sezione “Happening soon” arriveranno nei prossimi mesi. In futuro – ha annunciato Google –, tutte e quattro le categorie di schede saranno visualizzate nelle singole email individuali, nella sezione “Happening soon” e nella ricerca di Gmail, in modo da poter trovare facilmente le informazioni di cui si ha bisogno, indipendentemente da come si utilizzi Gmail. Inizialmente, le schede per le e-mail compariranno in lingua inglese. In futuro è prevista l’espansione ad altre lingue.

Per ulteriori dettagli su come attivare o disattivare le schede riepilogative, è possibile consultare il Centro assistenza di Gmail.