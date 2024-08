Gmail Q&A, per cercare nella casella di posta con l’AI Gemini su Android

Qualche mese fa Google ha annunciato la disponibilità generale di Gemini nel pannello laterale di Gmail, che non solo consente agli utenti di riassumere e suggerire risposte ai thread di posta elettronica, ma include anche l’utilizzo di Gemini in Gmail sul web per porre domande e trovare informazioni specifiche dalle e-mail nella casella di posta o dai file di Google Drive.

Google fa alcuni esempi: è possibile chiedere a Gemini di cercare nella propria casella di posta elettronica cose come “Quanto ha speso l’azienda per l’ultimo evento di marketing?” o “Aggiornami sulle e-mail relative alla pianificazione trimestrale“.

Ora Google ha annunciato che la funzione Gmail Q&A è in fase di roll-out sui dispositivi Android e presto arriverà anche su iOS. Gmail Q&A offre una funzionalità simile a quella del pannello laterale sul web: è possibile porre a Gemini domande sulla propria casella di posta elettronica o eseguire compiti come trovare dettagli specifici nelle e-mail, mostrare i messaggi non letti, visualizzare i messaggi di un mittente specifico o riassumere le e-mail nella propria casella di posta su un argomento.

Questa funzionalità è disponibile per i clienti di Google Workspace con i seguenti componenti aggiuntivi: Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium; Google One AI Premium. Il roll-out è graduale e può richiedere fino a 15 giorni per la visibilità della funzionalità.

Secondo Google, Gmail Q&A può aiutare gli utenti a incrementare la loro produttività nella popolare piattaforma di posta elettronica. Gli utenti hanno ora a disposizione un numero ancora maggiore di funzionalità di Gemini, che li assiste nel fare di più durante la giornata di lavoro, alla scrivania e ora anche in viaggio, con il supporto per i dispositivi Android.

Per iniziare, sottolinea Google, Gmail Q&A è in grado di trovare informazioni dalla posta in arrivo. In futuro sarà in grado di trovare informazioni anche da Drive.

Per informazioni sull’utilizzo di Gemini in Gmail, è possibile consultare la documentazione online di Google.