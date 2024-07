Google Gemini si aggiorna con la versione Flash 1.5 e l’accesso per gli adolescenti

Google ha annunciato un aggiornamento di Gemini che introduce miglioramenti progettati per aiutare gli utenti a svolgere attività produttive e creative in modo ancora più efficace e personalizzato.

Ora sarà possibile accedere a 1.5 Flash nella versione non a pagamento di Gemini per risposte più rapide e utili. Inoltre, Google sta introducendo una nuova funzionalità per migliorare la qualità del prodotto ed espandere l’esperienza di Gemini per gli adolescenti e l’app mobile a più Paesi.

La versione 1.5 Flash è una recente aggiunta famiglia di modelli Gemini, ottimizzata per attività ad alto volume e ad alta frequenza su scala. Pur essendo un modello più leggero rispetto a 1.5 Pro, è in grado di effettuare ragionamenti multimodali su grandi quantità di informazioni e offre una qualità sorprendente per le sue dimensioni, sottolinea Google. Si tratta di una versione ottimizzata per la velocità e l’efficienza, anche più efficiente da servire in termini di costi.

Uno dei motivi principali per cui le persone apprezzano l’utilizzo di Gemini – sottolinea Google – è perché fa risparmiare tempo. Che si utilizzi Gemini per scrivere un’e-mail o eseguire il debug di codici complicati, per gli utenti è importante ottenere risposte rapide e di alta qualità.

Oggi l’azienda sta aggiornando l’esperienza base a Gemini 1.5 Flash per risposte più rapide e utili. Con Gemini 1.5 Flash secondo Google gli utenti potranno notare miglioramenti generali in termini di qualità e latenza, particolarmente evidenti nel ragionamento e nella comprensione delle immagini. Big G sta anche quadruplicando la finestra di contesto, il che significa che gli utenti potranno avere conversazioni più lunghe e porre a Gemini domande più complesse, il tutto senza costi.

Per ottenere il massimo dalla finestra di contesto ampliata fino a token da 32K, Google aggiungerà presto la possibilità di caricare file tramite Google Drive o direttamente dal proprio dispositivo. Gemini sarà presto anche in grado di analizzare i file di dati, permettendo di scoprire approfondimenti e visualizzarli attraverso grafici.

Gemini 1.5 Flash è ora disponibile per tutti gli utenti Gemini sia sul web che sui dispositivi mobile, in 40 lingue e oltre 230 Paesi e territori (tra cui l’Italia).

Un’altra novità annunciata da Google è che, a partire da oggi, per le richieste in lingua inglese in alcuni Paesi, gli utenti potranno accedere a informazioni aggiuntive sugli argomenti di loro interesse direttamente nelle risposte di Gemini. Basta fare clic sulla freccetta sotto il paragrafo per visualizzare i siti web in cui è possibile approfondire un determinato argomento. Ciò non è limitato ai siti web: se la risposta di Gemini fa riferimento a informazioni trovate utilizzando l’estensione Gmail, sarà possibile vedere anche collegamenti in linea alle e-mail pertinenti.

Ciò – mette in evidenza Google – si basa anche sul lavoro del team per combattere le allucinazioni. Oltre ai collegamenti ai contenuti correlati, la funzione di verifica delle risposte di Gemini controlla le risposte utilizzando la Ricerca Google per evidenziare quali affermazioni sono confermate o contraddette sul web. Per informazioni contraddittorie, sarà facilmente possibile approfondire le informazioni per verificarle.

All’inizio di quest’anno Google ha introdotto la possibilità di chattare con Gemini direttamente in Google Messaggi su determinati dispositivi Android. A partire da oggi, l’azienda implementerà gradualmente Gemini in Google Messaggi nello Spazio economico europeo (SEE), nel Regno Unito e in Svizzera (successivamente in Italia), con la possibilità di chattare nelle lingue appena aggiunte come francese, portoghese e spagnolo.

Google sta inoltre lanciando l’app mobile Gemini in più Paesi, in modo che più persone in tutto il mondo possano ricevere aiuto da Gemini ovunque siano.

A partire dalla prossima settimana Google espanderà l’accesso a Gemini agli adolescenti (13 – 18 anni) a livello globale inclusa l’Italia, in oltre 40 lingue. Gli adolescenti che soddisfano l’età minima richiesta per gestire il proprio Account Google potranno accedere a Gemini per fare cose come comprendere meglio le materie scolastiche, prepararsi per l’università o ottenere aiuto con progetti creativi.

Goole – afferma l’azienda – intende creare opportunità affinché gli adolescenti possano beneficiare di tutto ciò che l’intelligenza artificiale generativa ha da offrire e prepararli per un futuro in cui l’AI svolgerà un ruolo ancora più centrale, il tutto dando priorità alla sicurezza e soddisfacendo le loro esigenze di sviluppo. Per aiutarli a navigare su Gemini in modo sicuro, Google ha messo in atto ulteriori politiche e tutele, introdotto un processo di onboarding specifico per gli adolescenti e incluso una guida introduttiva all’intelligenza artificiale per aiutarli a navigare nell’AI in modo responsabile. Google lavora inoltre con esperti di sicurezza e sviluppo dei bambini, tra cui la realtà italiana Fondazione Mondo Digitale con cui collabora spesso a livello locale per supportare le competenze digitali di famiglie e scuole, MediaSmarts in Canada, Miudos Seguros na Net in Portogallo e Fad Juventud in Spagna.

Lo sviluppo di Gemini – sottolinea infine Google – è sempre stato guidato dall’impegno verso la responsabilità e la sicurezza delle persone. Ora è possibile leggere l’approccio di Google nei confronti di Gemini, oltre a maggiori dettagli sulle linee guida per comprendere meglio come l’azienda affronta argomenti complessi e delicati, comprese le risposte a temi relativi a questioni di interesse pubblico e convinzioni politiche, religiose o morali. Queste linee guida, basate sui principi sull’intelligenza artificiale di Google, riflettono l’impegno costante dell’azienda nello sviluppo di questa tecnologia in modo responsabile e trasparente.

È possibile scoprire altre novità Gemini in arrivo all’evento Made by Google, e nel frattempo è possibile iniziare a usare Gemini, per provare questi aggiornamenti.