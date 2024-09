Salesforce e Google Workspace: gli agenti AI autonomi aiutano a collaborare

Salesforce e Google Cloud hanno annunciato una partnership ampliata per creare agenti Salesforce Agentforce che aiutano le persone a collaborare in modo sicuro tra le app Salesforce Customer 360 e Google Workspace.

Il lancio di Agentforce da parte di Salesforce estende le integrazioni bidirezionali esistenti tra Salesforce e Google Workspace, consentendo ai clienti comuni di distribuire facilmente agenti autonomi in grado di agire e lavorare senza problemi nelle app che utilizzano quotidianamente, il tutto supportato da solide protezioni della privacy e dei dati degli utenti già in atto in Salesforce e Google Workspace.

Queste interazioni tra Agentforce e Google Workspace saranno disponibili in generale nel corso dell’anno – annuncia Salesforce –, in modo che i clienti possano iniziare a creare agenti personalizzati con competenze utili in Google Workspace e nella piattaforma Salesforce Customer 360. Gli agenti Agentforce possono anche intraprendere azioni basate sui dati presenti in Google BigQuery, senza dover spostare o copiare i dati, grazie alle integrazioni già disponibili oggi con la tecnologia Zero Copy.

Ad esempio, l’agente SDR (Sales Development Representative) di Agentforce è in grado di interagire con i clienti potenziali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondendo alle domande, gestendo le obiezioni e pianificando le riunioni sulla base del CRM e di dati esterni. Grazie a queste nuove funzionalità di Agentforce, i clienti potranno ora utilizzare le azioni di Google Workspace che consentono all’agente SDR di generare Google Slides e Docs da modelli e di utilizzare in modo sicuro il contesto di Gmail e Docs per aggiornare i record e attivare i flussi di lavoro, come ad esempio il salvataggio di un contratto firmato in Salesforce e la chiusura dell’opportunità con un report di vincita e perdita generato in Docs. Queste integrazioni saranno supportate da solide protezioni della privacy e dei dati degli utenti già in atto in Google Workspace, garantendo che i dati dei clienti rimangano protetti e i loro.

Grazie all’integrazione esistente tra Salesforce Data Cloud e Google BigQuery, i clienti possono ora basare i loro agenti AI in Agentforce su dati provenienti da entrambe le piattaforme, consentendo livelli più elevati di fiducia e precisione nelle risposte. Ad esempio, i clienti dell’e-commerce possono basare il loro Merchant Agent, che assiste i merchandiser dell’e-commerce, su informazioni rilevanti archiviate in BigQuery, come i dati sugli acquisti, sulla spesa pubblicitaria e sulla segmentazione dei clienti. Gli agenti possono anche utilizzare la Retrieval Augmented Generation (RAG) per agire su dati precisi e in tempo reale provenienti da Data Cloud.

“Stiamo creando il primo ecosistema di agenti al mondo insieme a partner come Google Cloud“, ha dichiarato Brian Landsman, Executive Vice President, Global Technology Partners, Salesforce. “Gli esseri umani lavorano attraverso molti sistemi per portare a termine il loro lavoro e, per essere efficaci, anche gli agenti devono farlo. Insieme, Salesforce e Google Cloud stanno offrendo una suite di produttività completamente infusa di AI“.

“Questa partnership riunisce le piattaforme su cui milioni di persone lavorano ogni giorno“, ha dichiarato Stephen Orban, Vice President, Partnerships di Google Cloud. “La piattaforma Agentforce di Salesforce aiuterà i clienti ad applicare l’intelligenza artificiale di Google Cloud a casi d’uso reali, come lo sviluppo del business, l’e-commerce e molto altro ancora, con una fiducia e una precisione di livello enterprise“.

Agentforce Agent Actions for Google Workspace sarà generalmente disponibile nel corso dell’anno su Salesforce AppExchange.