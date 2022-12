Fiven Ada: l’intelligenza artificiale parla italiano, per HR e customer service

Fiven, Innovation Company specializzata nell’offerta di soluzioni di intelligenza artificiale e servizi di consulenza, software testing e quality assurance per la Digital Transformation aziendale, ha presentato ADA, che l’azienda descrive come la prima piattaforma software di intelligenza artificiale dedicata alle aziende italiane che vogliono evolvere verso modelli di business più efficienti.

Grazie a funzionalità di AI e machine learning in grado di comprendere il linguaggio naturale, tramite testi, immagini e suoni, ADA indirizza in modo appropriato le richieste che arrivano dall’esterno o dall’interno dell’azienda verso la divisione deputata alla loro gestione, velocizzando ed efficientando i processi interni.

Il valore aggiunto di ADA, che si compone di 5 tool dedicate ad altrettante aree aziendali, è il fatto di essere sviluppata su un data set in lingua italiana, che permette la massima comprensione delle informazioni e usabilità. Inoltre integra una piattaforma di analytics che consente alle aziende di avere dei dati su quello che chiedono i propri clienti e potenziali dipendenti in tempo reale e molto preciso.

I cinque tool di ADA – sottolinea Fiven – sono sviluppati per fornire previsioni e modelli utili ad automatizzare i processi lavorativi ripetitivi, grazie a sistemi di machine learning e tecnologie di intelligenza artificiale per la raccolta, la comprensione e l’elaborazione dei dati, così da consentire alle risorse di dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto.

Le soluzioni ADA in ambito HR e Human Capital Management

ADA CV è l’applicativo, integrato anche con SAP, che supporta i reparti HR semplificando e velocizzando i processi di recruiting. ADA CV analizza e classifica le informazioni salienti contenute nei CV di nuovi candidati per creare il giusto match fra competenze e requisiti.

ADA Skills è il tool di Human Capital Management pensato per migliorare la gestione delle risorse umane in azienda, valorizzando e potenziando le competenze dei dipendenti; collega, integra e rielabora in tempo reale i dati relativi alle competenze dei dipendenti in un’unica Employee Card per facilitare la ripartizione di mansioni in base ai talenti e promuovere programmi di job rotation e formazione personalizzati.

Le soluzioni Fiven ADA in ambito Customer Care ed Help Desk

ADA Chat è il software ChatBot di FIven, basato sul linguaggio naturale dell’utente e in lingua italiana, in grado di sostenere una conversazione testuale bidirezionale per gestire le richieste di informazioni e la risoluzione di problemi da parte di clienti, fornitori e colleghi.

Pensato per la gestione dei servizi di customer care ed help desk aziendale, ADA Chat è accessibile attraverso i principali servizi di messaggistica dei social media (Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, Skype e così via) o integrabile nel sito web istituzionale, e garantisce risposte dettagliate e personalizzate con un tasso di comprensione superiore al 99%.

Sempre per implementare i servizi di assistenza clienti delle aziende, la piattaforma ADA include anche ADA Dialogue, il Conversational Agent che riesce a gestire una conversazione vocale bidirezionale basata sul linguaggio naturale. Attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il tool permette di dialogare in tempo reale con il Bot, senza dover utilizzare la tastiera, per supportare le richieste degli utenti e fornire soluzioni efficaci alle problematiche.

ADA Express è il software che digitalizza la corrispondenza email per classificare e organizzare le informazioni e distribuire le attività alle funzioni competenti. Grazie all’AI e all’analisi semantica, ADA Express è in grado di comprendere il contenuto delle email e dei documenti in entrata, ottimizzando i flussi di comunicazione alle risorse, tramite dispatching o risposte automatiche.

Attualmente Fiven conta su una struttura di oltre 400 professionisti in 8 sedi nel mondo, di cui 5 in Italia, e punta a 30 milioni di fatturato per il 2022 divise tra sei macrocategorie di servizi digitali: Fiven Flow, Fiven Value, Fiven Touch, Fiven Bit, Fiven Genius e Fiven Bravo.