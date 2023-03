Fashion ecommerce: personalizzare l’esperienza con l’intelligenza artificiale

Antonín Hoskovec, Head of Artificial Intelligence di GLAMI Group, spiega come l’intelligenza artificiale può potenziare il fashion ecommerce.

In un mercato della moda sempre più incline alla trasformazione tecnologica, gli ecommerce fashion dovranno stabilire su quali aree focalizzarsi a seconda delle priorità, trend e degli elementi da perfezionare.

Coloro che si rendono conto che la crescita sarà imprevedibile o attenuata, ma che continuano a investire nell’innovazione, saranno in vantaggio nel momento in cui le attività ritorneranno ad avere ritmi frenetici e l’incertezza e la fragilità diminuiranno.

In STILEO, aggregatore di moda leader in Italia con oltre 8.000 marchi da 220 e-shop partner e 7 milioni di visite mensili, crediamo che il modello universale nel mondo del fashion ecommerce sia oramai superato e che la tecnologia renda più immediata e semplice la proposta di un’offerta personalizzata per ogni singolo utente.

Automazione e digitalizzazione dei processi operativi

Il tema dell’utilizzo dell’automazione e dell’IA nei processi operativi quotidiani viene talvolta trascurato a causa di trend più contemporanei, come il Metaverso o la realtà virtuale. Sebbene si tratti di temi che meritano di essere seguiti con grande attenzione, l’impatto della tecnologia sui processi interni può essere notevole dal punto di vista aziendale: dalle previsioni della richiesta, dalla strategia di prezzo fino alle operazioni di trasporto e fornitura.

Tuttavia, trovare il giusto equilibrio tra scienza e umanità non è mai facile. Il fashion brand Finesse.us, ad esempio, utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere quali modelli produrre, per poi completarli grazie all’opinione dei clienti.

Inoltre, un buon software di tracciabilità aiuta i brand a controllare l’intero processo produttivo attraverso tutta la catena di fornitura ed è uno strumento essenziale per adeguarsi alle normative sulla sostenibilità del settore che iniziano a essere sempre più presenti ed importanti per i consumatori.

Iper-personalizzazione per migliorare l’esperienza dell’utente

Il miglioramento dell’esperienza del cliente è, senza dubbio, un altro esempio di successo di utilizzo della tecnologia nel settore del fashion ecommerce. Attualmente, i clienti non hanno più tempo di selezionare ciò che è di loro interesse all’interno di un catalogo così ricco di articoli e brand. Uno dei modi per risolvere questo problema è quello di personalizzare i contenuti e il percorso dell’utente utilizzando dati di prima parte e l’intelligenza artificiale (AI).

L’offerta personalizzata non solo migliora l’esperienza del cliente, ma a sua volta aumenta il tasso di conversione con conseguente aumento delle vendite. Ma per trarne vantaggio, i marchi dovranno investire strategicamente nell’attivazione di dati e analisi in ogni fase, dalla raccolta all’implementazione. In STILEO, ad esempio, attraverso l’implementazione dei prodotti personalizzati nel 2022 abbiamo aumentato del 20% i ricavi utente.

Tuttavia, la privacy dei dati e le nuove normative pongono un dilemma su come raccogliere i dati in modo responsabile. La chiave è quindi raccogliere i dati di prima parte in modo affidabile, offrendo qualcosa in cambio. Dopo aver raccolto e memorizzato i dati con ID univoci, i modelli avanzati di intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning devono procedere all’analisi dei Big Data sul comportamento dei clienti. Questi strumenti consentono così di stimolare il coinvolgimento dell’utente e la sua fedeltà. In STILEO stiamo lavorando per la popolarizzazione del moderno Machine Learning, con l’obiettivo di creare un ponte tra la ricerca e l’applicazione, tra modelli complessi e funzioni facili da usare.

Per incrementare la raccolta dei dati, nei prossimi mesi su STILEO verrà proposto un quiz: i nostri visitatori potranno scegliere i loro brand preferiti, le proprie taglie e altre preferenze nell’ambito fashion. Di conseguenza, ogni cliente potrà vedere una selezione di prodotti di centinaia di negozi in base ai propri gusti. Questo quiz aiuterà gli utenti a orientarsi nella vasta offerta e a scoprire nuovi marchi, aumentando l’esposizione sia degli small brands sia dei marchi più rinomati su STILEO.