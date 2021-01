F5 investe nell’edge e nel multicloud con l’acquisizione di Volterra

F5 ha annunciato oggi l’acquisizione di Volterra , una startup di gestione multicloud, per 500 milioni di dollari.

Volterra è diventata nota sopratutto nel 2019, quando ha ottenuto un investimento di 50 milioni di dollari da numerosi investitori, e anche per questo F5 ha iniziato ad interessarsi alla startup

Volterra ha innovato un ambiente cloud-native coerente che può essere distribuito su più cloud pubblici e siti edge: una piattaforma cloud distribuita.

All’interno di questa offerta basata su SaaS, Volterra integra un’ampia gamma di servizi che normalmente sono suddivisi in molti prodotti di punta e provider di rete o cloud.

La soluzione è progettata per fornire un unico modo per visualizzare i componenti di sicurezza, operazioni e gestione.

Il presidente e Ceo di F5, François Locoh-Donou, vede la soluzione edge di Volterra integrarsi nella sua linea di prodotti.

Secondo il Ceo, con Volterra F5 migliora la visione delle applicazioni adattive con una piattaforma Edge 2.0 che risolve la complessa realtà multi-cloud che i clienti aziendali devono affrontare.

La piattaforma creerà una soluzione SaaS che risolverà i maggiori punti deboli dei clienti di F5 e Volterra, ha concluso il manager.

Il fondatore e Ceo di Volterra Ankur Singla, scrivendo in un post sul blog della società ha a sua volta annunciato l’accordo con F5.

Questa soluzione si è resa necessaria, ha dichiarato Singla, sopratutto nel corso del 2020, quando le aziende sono passate rapidamente al cloud a causa della pandemia.

«Quando abbiamo creato Volterra, multi-cloud ed edge erano solo allo stato iniziale e il finanziamento di venture capital era ancora alla ricerca di casi d’uso concreti. Nel rapido volgere di tre anni e anche a causa del Covid-19, il panorama è decisamente mutato. Abbiamo assistito all’accelerazione della trasformazione digitale, e spostato online la maggior parte delle nostre attività quotidiane», ha concluso Singla