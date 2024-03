DSPM, Rubrik presenta la suite che proteggere i dati ovunque si trovino

Intelligenza artificiale (AI), trasformazione digitale e Internet of Things (IoT) hanno provocato una vera esplosione di dati, che ha portato le organizzazioni a confrontarsi con un’enorme quantità di informazioni distribuite su ambienti differenti: Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha annunciato la disponibilità di Rubrik Enterprise Proactive Edition (EPE), suite di prodotti per la data security che combina DSPM (Data Security Posture Management) e Recovery, per una resilienza informatica completa, ovunque si trovano i dati. Rubrik EPE consente alle aziende di difendere i dati mission-critical in ambiente cloud, SaaS o on-premise offrendo protezione, ripristino e resilienza completi contro i cyberattacchi di oggi e di domani.

Secondo Gartner, “entro il 2026, oltre il 20% delle organizzazioni implementerà la tecnologia DSPM, a causa della necessità impellente di identificare e localizzare archivi di dati precedentemente sconosciuti e di mitigare i rischi associati alla sicurezza e alla privacy“. Questa esigenza è ulteriormente accentuata dalla dispersione dei dati: il 61% delle organizzazioni intervistate nella più recente ricerca Rubrik Zero Labs State of Data Security ha dichiarato di archiviare i dati sensibili in più luoghi tra ambienti cloud, on-premise e SaaS.

“Una delle maggiori sfide che i leader dell’IT e della sicurezza devono affrontare oggi è quella di avere piena visibilità sui dati più sensibili dell’organizzazione. Poiché Rubrik combina funzionalità di protezione e governance dei dati, ora abbiamo piena visibilità su chi accede ai nostri dati e su cosa ne fa“, ha dichiarato Ryan Funk, IT Infrastructure Director di Blue Diamond Growers. “Rubrik EPE è una soluzione consolidata per la sicurezza dei dati che contribuirà a ridurre le spese operative, con risultati superiori rispetto ad altri concorrenti DSPM che coprono solo cloud e on-premise“.

Rubrik EPE segue l’acquisizione di Laminar, azienda leader nel DSPM sul Cloud. Insieme, le due realtà hanno creato quella che l’azienda definisce la prima e unica offerta di cyber resilienza completa del mercato, in grado di riunire recovery e cyber posture a livello on-premise, cloud e SaaS.

Le funzionalità DSPM di Rubrik EPE sono fondamentali per combattere i moderni cyberattacchi che possono utilizzare credenziali affidabili per criptare, distruggere o rubare dati. Le funzionalità principali includono:

Visibilità completa su un ambiente ibrido, dal cloud e SaaS ai data center .

su un ambiente ibrido, dal cloud e SaaS ai . Monitoraggio delle risorse per identificare dati sensibili, livelli di protezione e criteri di accesso degli utenti.

per identificare dati sensibili, livelli di protezione e criteri di accesso degli utenti. Informazioni sulle attività che hanno riguardato questi set di dati.

che hanno riguardato questi set di dati. Identificazione di configurazioni errate che i team IT e di sicurezza possono correggere, riducendo così l’esposizione involontaria dei dati.

“Le minacce informatiche hanno superato la capacità di prevenzione della maggior parte delle aziende. Le misure di sicurezza tradizionali sono obsolete: oggi, i criminali possono contare su un maggior numero di strategie, compromissioni di credenziali e persino l’intelligenza artificiale. E le organizzazioni sono costrette a ripartire da zero chiedendosi cosa succederà ora”, ha dichiarato Mike Tornicasa, Chief Business Officer di Rubrik. “Con Rubrik EPE, le aziende sono ora in grado di eliminare le conseguenze di un attacco, sia che i malintenzionati cerchino di distruggere o di esporre pubblicamente i loro dati più critici. Credo che Rubrik sarà la prima e unica soluzione di questo tipo, in grado di collegare cyber posture e recovery ovunque i dati risiedano, per una resilienza cyber ancora più completa“.