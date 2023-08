Rubrik acquisisce Laminar per accelerare la sicurezza dei dati nel cloud

Rubrik ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Laminar, piattaforma leader nel data security posture management (DSPM).

L’unione creerà la prima offerta completa di resilienza infomatica nel suo genere del settore, riunendo cyber recovery e cyber posture in ambito enterprise, cloud e SaaS. Questa acquisizione rafforza la posizione di leadership di Rubrik come una delle principali piattaforme di sicurezza dei dati e conferma la missione dell’azienda di proteggere i dati del mondo. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.

“Rubrik e Laminar condividono la visione comune che la resilienza informatica sia la prossima frontiera della sicurezza dei dati”, spiega Mike Tornincasa, Chief Business Officer di Rubrik. “La tecnologia, la capacità di esecuzione e la visione di Laminar la rendono un complemento perfetto alla nostra strategia e alla nostra roadmap innovativa. Insieme, i nostri team creeranno un’offerta integrata che offrirà ai clienti i vantaggi delle capacità di cyber recovery e di cyber posture e li posizionerà in modo da essere resilienti nella loro lotta contro gli attacchi informatici”.

“I cosiddetti “shadow data” rappresentano il lato oscuro della trasformazione digitale, e sempre più aziende si rendono conto di non potersi proteggere da ciò che non riescono a vedere, cosa che le rende vulnerabili ai cyberattacchi”, aggiunge Amit Shaked, CEO e co-fondatore di Laminar. “Abbiamo trovato una sinergia con Rubrik, azienda che si preoccupa altrettanto profondamente di garantire che i clienti siano preparati contro l’inevitabile. La combinazione tra cyber posture e cyber recovery contribuirà a creare un futuro di resilienza informatica in cui le organizzazioni potranno affrontare qualsiasi minaccia, in qualsiasi fase dell’attacco”.

Una delle sfide più importanti che le aziende devono affrontare oggi è la scarsa visibilità dei dati in ambienti sempre più frammentati. Secondo il recente report State of Data Security dei Rubrik Zero Labs, più della metà (51%) delle organizzazioni cita le differenze di visibilità come uno dei principali problemi che contribuiscono al disallineamento tra i team IT e di sicurezza. Inoltre, secondo il Gartner Hype Cycle for Data Security, 2023, “Con la proliferazione dei dati nel cloud, le organizzazioni devono identificare i rischi per la privacy e la sicurezza con un unico prodotto. Il DSPM trasformerà il modo in cui identificare i rischi aziendali derivanti dalla residenza dei dati, dalla privacy e dalla sicurezza“.

Laminar combina un design cloud-native con una profonda esperienza nel campo della sicurezza per fornire la visibilità e il controllo di cui le aziende hanno bisogno per proteggere i loro dati più sensibili. Insieme, Rubrik e Laminar consentiranno ai clienti di essere ancora più proattivi nella lotta contro i cyberattacchi e di garantire alle aziende la resilienza informatica. In questo modo le aziende potranno:

Migliorare in modo proattivo la postura informatica per bloccare gli attacchi informatici prima che si verifichino, sapendo dove si trovano tutti i dati di un’organizzazione, chi ha accesso ai dati e come vengono utilizzati.

Estendere l’attenzione oltre la sicurezza delle reti e degli endpoint per includere la sicurezza del cloud e dei dati.

per includere la sicurezza del cloud e dei dati. Prepararsi ad affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate con tecnologia AI-driven.

“I CISO sono sempre più sotto pressione per garantire che le loro organizzazioni siano protette da sofisticati attacchi informatici. Tuttavia, le soluzioni di cybersecurity tradizionali a cui si affidano non possono garantire visibilità su dove si trovano i dati sensibili”, commenta Marene Allison, ex CISO di Johnson & Johnson e membro del consiglio di amministrazione di Rubrik CISO Advisor. “Uno dei modi per evitare che le aziende siano vulnerabili ai malintenzionati è quello di sfruttare la postura e il ripristino informatico, poiché entrambi sono necessari per ottenere una resilienza informatica completa”.

Rubrik continua nella sua espansione globale con un nuovo centro di ricerca e sviluppo

Per promuovere l’innovazione nel campo della cybersecurity, Rubrik sfrutterà il team di Laminar per creare un centro di ricerca e sviluppo a Tel Aviv, in Israele. Questo si aggiungerà ai centri di ricerca e sviluppo già esistenti dell’azienda a Bangalore, in India, e a Palo Alto, in California. Rubrik è entusiasta di accogliere e unire le forze con il team incredibilmente talentuoso e innovativo di Laminar per accelerare una visione condivisa della sicurezza dei dati e offrire un valore ancora maggiore ai clienti.