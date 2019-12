Documents è una “storica” app per iOS di Readdle, società che sviluppa una suite di strumenti per la produttività per i dispositivi mobili. Le app Readdle, ha annunciato di recente l’azienda, sono state scaricate oltre 125 milioni di volte in tutto il mondo.

La prima app sviluppata da Readdle è stata ReaddleDocs, una delle prime app di visualizzazione di documenti e file manager per iPhone e iPad disponibile sull'App Store, circa 10 anni fa.

ReaddleDocs è ora Documents, e naturalmente in questi anni è maturata e si è evoluta. Documents consente di aprire e visualizzare quasi qualsiasi tipo di file su iOS: video, audio MP3, libri in EPUB o altri formati, documenti Word ed Excel, file zip, PDF, immagini e altro.

Readdle ha di recente rilasciato Documents 7, che l’azienda ha definito la versione più importante nella storia di questa popolare app.

Innanzitutto, il nuovo Documents 7 si presenta con un design completamente rinnovato. La nuova interfaccia utente è stata progettata per risultare ancora più intuitiva e facile da usare, oltre che per sfoggiare un look più moderno. I designer di Readdle, ha informato l’azienda, hanno preso spunto dalla recente revisione di PDF Expert 7 (app “compagna di scuderia”) e dal feedback ricevuto dagli utenti.

Documents 7 su iPhone, inoltre, ora dispone di un pulsante "+" (più) dedicato, come quello che gli utenti sono abituati a usare in Documents per iPad. Con il nuovo pulsante l’utente ha la possibilità di creare nuovi file e cartelle, o di importare file esistenti nell’app, in modo molto più rapido e semplice, senza dover cercare la funzione tra i controlli.

Un’altra area su cui si è focalizzato l’aggiornamento è quella della gestione dei Pdf. Documents 7, ha informato Readdle, introduce un’esperienza di lettura dei Pdf più potente, integrata nell'app, in modo che non si debba più dipendere da altre app per la funzione di reader. Inoltre, nelle versioni precedenti di Documents l'editing dei Pdf era limitato all'evidenziazione, alla sottolineatura e alla barratura del testo: per ogni altra cosa, rimanendo negli strumenti Readdle, era necessario scaricare e acquistare separatamente l’app PDF Expert.

Con Documents 7 ora è possibile annotare i Pdf, aggiungere note adesive e sticker, lasciare commenti, includere forme e disegnare sui documenti. Documents 7 permette anche di compilare moduli Pdf, offrendo in pratica tutto ciò che è incluso nella versione free di PDF Expert 7. Ora è anche disponibile un abbonamento in-app opzionale per l’accesso a ulteriori strumenti Pdf avanzati, al costo di circa 55 auro all’anno, che rende non più necessario acquistare PDF Expert 7 a parte.

Sul proprio sito, Readdle ha pubblicato una tabella di comoda consultazione su quali funzioni per i Pdf sono disponibili gratuitamente in Documents 7 e quali sono invece incluse nell’abbonamento denominato “Editor PDF professionale”. Il documento spiega anche cosa succede per gli attuali utenti di PDF Expert 6.

Proseguendo nelle novità dell’ultima versione, Documents 7 si integra ora con l'app File di iOS, facilitando l'organizzazione e la gestione dei documenti. L’app dispone di un browser integrato e con Documents 7 questo browser in-app riceve diversi miglioramenti: consente la navigazione privata, per una navigazione nel segno della privacy; permette di modificare il motore di ricerca predefinito, ad esempio per passare a DuckDuckGo o ad altri; offre un’accesso più facile alle impostazioni.

Documents 7 è anche un aggiornamento che sfrutta un bel po’ di nuove funzionalità rese disponibili con iOS e iPadOS 13. A partire dalla modalità scura, passando per la possibilità di aprire finestre multiple della stessa app su iPad, ai gesti e altro ancora.