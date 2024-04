Acrobat AI Assistant: Adobe annuncia la disponibilità generale, per estrarre valore dai documenti

Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Acrobat AI Assistant, che riassume e risponde a domande sui documenti, fornisce citazioni intelligenti e genera e formatta rapidamente i contenuti per la condivisione.

Gli utenti di Reader e Acrobat, attraverso un abbonamento aggiuntivo, possono avere accesso all’intera gamma di funzionalità dell’AI Assistant che consentono di ottimizzare i tempi per produrre riassunti e inserire per esempio citazioni, semplificare le attività di ricerca, navigazione e formattazione dei testi.

Il prezzo early access per l’abbonamento all’add-on AI Assistant parte da 4,99 dollari al mese ed è disponibile fino al 5 giugno 2024. I piani di abbonamento ad Acrobat AI Assistant sono disponibili su desktop e web, al momento solo in inglese: l’azienda ha però annunciato che seguiranno altre lingue. AI Assistant su Reader mobile (beta) è disponibile gratuitamente in inglese per un periodo limitato direttamente nell’app Reader mobile.

La tecnologia AI Assistant – spiega Adobe – sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode che supporta esperienze di lettura responsive per i PDF su dispositivi mobili. Questi modelli proprietari forniscono una comprensione approfondita della struttura e del contenuto dei PDF, migliorando la qualità e la affidabilità nei risultati di AI Assistant.

L’Assistente Acrobat AI è ora accessibile tramite estensioni web sia per Microsoft Edge che per Google Chrome: gli utenti possono accedere alle funzionalità di Acrobat mentre navigano sul web, senza lasciare il browser.

L’Assistente Acrobat AI è inoltre disponibile in versione beta su Acrobat Reader mobile, consentendo agli utenti di interagire con i PDF tramite comandi vocali. Grazie a questi comandi è possibile fare domande, riassumere documenti e altro ancora, tutto attraverso i loro dispositivi mobili. Questa funzione consente di accedere facilmente a informazioni e analizzare dati mentre sono in movimento, permettendo di creare contenuti di alta qualità direttamente dai loro telefoni.

L’intera gamma di funzionalità di Acrobat AI Assistant è disponibile per gli utenti della modalità gratuita di Reader o Acrobat a pagamento per i piani individuali, acquistando un nuovo abbonamento aggiuntivo ad AI Assistant.

Le funzioni di Acrobat AI Assistant consentono agli utenti di lavorare in modo più produttivo con i loro PDF e con documenti in altri formati, come Word, PowerPoint, trascrizioni di riunioni e altro ancora:

AI Assistant : consente di conversare con i propri PDF e altri documenti. AI Assistant suggerisce domande basate sul contenuto di un PDF e risponde alle domande sul contenuto del documento attraverso un’interfaccia intuitiva.

: consente di conversare con i propri PDF e altri documenti. AI Assistant suggerisce domande basate sul contenuto di un PDF e risponde alle domande sul contenuto del documento attraverso un’interfaccia intuitiva. Riassunto generativo : consente di comprendere rapidamente il contenuto di documenti lunghi grazie a brevi sintesi in formati di facile lettura.

: consente di comprendere rapidamente il contenuto di documenti lunghi grazie a brevi sintesi in formati di facile lettura. Citazioni intelligenti : il motore di attribuzione personalizzato e l’intelligenza artificiale proprietaria di Adobe generano citazioni per consentire ai clienti di verificare facilmente la fonte delle risposte dell’Assistente AI.

: il motore di attribuzione personalizzato e l’intelligenza artificiale proprietaria di Adobe generano citazioni per consentire ai clienti di verificare facilmente la fonte delle risposte dell’Assistente AI. Navigazione facile : i link cliccabili aiutano i clienti a individuare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno in documenti lunghi, in modo che possano concentrarsi sull’esplorazione e sull’azione delle informazioni più essenziali.

: i link cliccabili aiutano i clienti a individuare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno in documenti lunghi, in modo che possano concentrarsi sull’esplorazione e sull’azione delle informazioni più essenziali. Contenuti convincenti : consolidamento e formattazione delle informazioni in testi e frasi di grande impatto per e-mail, presentazioni, blog, relazioni e altro ancora. Un pulsante “copia” semplifica la creazione e la condivisione di contenuti interessanti.

: consolidamento e formattazione delle informazioni in testi e frasi di grande impatto per e-mail, presentazioni, blog, relazioni e altro ancora. Un pulsante “copia” semplifica la creazione e la condivisione di contenuti interessanti. Rispetto dei dati dei clienti: le funzioni di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto dei documenti dei clienti viene memorizzato o utilizzato per addestrare gli AI Assistant senza il loro consenso, mette in evidenza Adobe.

Acrobat AI Assistant è un nuovo motore conversazionale alimentato dall’AI generativa e profondamente integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat. Con AI Assistant, Adobe intende portare l’AI generativa a tutti, sbloccando nuovo valore dalle informazioni contenute negli oltre 3.000 miliardi di PDF presenti nel mondo.

“Sia che si tratti di pagare le tasse, collaborare a contratti o creare e condividere documenti di ricerca, Acrobat è la piattaforma di fiducia per i PDF“, ha dichiarato Abhigyan Modi, Senior Vice President di Adobe Document Cloud. “Acrobat AI Assistant permette a miliardi di persone di passare dalla lettura dei documenti alla conversazione, consentendo loro di ottenere approfondimenti e di formattare e condividere contenuti da tutti i tipi di documenti digitali, in modo semplice e veloce“.

Con Acrobat AI Assistant, i knowledge worker possono riassumere i punti salienti e le azioni da intraprendere da lunghe trascrizioni di riunioni, mentre gli analisti possono far emergere e condividere rapidamente i risultati più importanti nei rapporti di ricerca. Insegnanti e studenti possono creare guide allo studio. I team di vendita possono individuare rapidamente le informazioni chiave dai documenti tecnici per le RFP e conoscere i punti dolenti dei clienti per informare le loro strategie e presentazioni. I consumatori possono trovare facilmente informazioni come i termini e le condizioni di garanzia in lunghi contratti e accordi.

Acrobat AI Assistant è stato lanciato su Acrobat desktop e web a febbraio come beta. Adobe sta portando ora Acrobat AI Assistant su tutte le superfici con l’introduzione di estensioni per cellulari e web. Ad esempio, con la nuova app mobile, Acrobat AI Assistant offre approfondimenti vitali e analisi delle informazioni ovunque gli utenti si trovino e consente loro di creare senza sforzo contenuti di alta qualità per e-mail, blog post e altro ancora, parlando con i loro telefoni.

Attraverso le estensioni esistenti di Acrobat per Google Chrome e Microsoft Edge, Acrobat AI Assistant consente a un numero ancora maggiore di utenti di passare rapidamente dalla ricerca sul web alla comprensione e all’azione in un istante. Che si tratti di una ricerca per un argomento scolastico o di una nuova idea imprenditoriale, la maggior parte delle persone inizia con una ricerca sul web e molte delle informazioni più preziose che trovano online sono contenute nei PDF. Acrobat AI Assistant fornisce agli utenti di Chrome ed Edge risposte rapide e panoramiche in formati di facile lettura, senza che gli utenti debbano mai abbandonare il proprio browser.

Come altre funzioni AI di Adobe, Acrobat AI Assistant è stato sviluppato in linea con i processi etici di Adobe in materia di AI ed è dotato di guardrail in modo che tutti i clienti, dai privati alle grandi aziende, possano utilizzare le funzioni con fiducia. Quando lavora con LLM di terze parti, Adobe adotta un approccio agnostico, selezionando le tecnologie migliori della categoria che rispondono a una serie di casi d’uso dei clienti. Adobe, sottolinea infine l’azienda, vieta agli LLM di terze parti di fare training sui dati dei clienti Adobe.