Microsoft OneNote è ora disponibile anche su Apple Vision Pro

Microsoft ha presentato il nuovo componente della famiglia OneNote, il blocco appunti digitale, con la versione per Apple Vision Pro.

Il team di Microsoft – sottolinea l’azienda – ha lavorato a stretto contatto con Apple per molti anni per portare queste esperienze su iPhone, iPad e Mac. Ora, con Apple Vision Pro, OneNote sfrutterà l’infinite canvas dello spatial computing e potrà essere visualizzato fianco a fianco con altre app Microsoft come Word, Excel e Teams in qualsiasi scala per un multitasking immersivo e sorprendente.

Con questa app è possibile pianificare viaggi, mettere in pratica abitudini quotidiane e creare/modificare il proprio elenco di attività, il tutto nella realtà spaziale: l’esperienza di OneNote su Apple Vision Pro aiuta a essere produttivi, ovunque l’utente si trovi.

OneNote per Apple Vision Pro – spiega Microsoft – è un’applicazione nativa che supporta molte delle funzioni disponibili su OneNote per iPad.

Queste includono:

Scrivere memo , creare un taccuino digitale o annotare appunti.

, creare un taccuino digitale o annotare appunti. Evidenziare le note da non perdere con i tag Importante e Da fare.

da non perdere con i tag Importante e Da fare. Proteggere le note con una password e controllare le autorizzazioni per la condivisione con altre persone.

con una password e controllare le autorizzazioni per la condivisione con altre persone. Sincronizzare le proprie note con il cloud (OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint), per accedere facilmente alle note ovunque.

con il (OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint), per accedere facilmente alle note ovunque. Condividere idee e appunti con amici e colleghi.

È possibile utilizzare le mani libere o una tastiera e un trackpad. Se si utilizzano tastiera e trackpad, è sufficiente abbinarli via Bluetooth.

Microsoft ha pre-annunciato anche alcune caratteristiche e funzioni di OneNote che non sono ancora disponibili su Apple Vision Pro, ma che sono in arrivo:

Inserimento da fotocamera e foto (in arrivo)

Copilot (in arrivo)

Autenticazione a due fattori (Microsoft Authenticator non è attualmente disponibile per Apple Vision Pro e l’azienda ha affermato che ci sta lavorando, e che ci saranno presto degli aggiornamenti in merito).

Microsoft OneNote per Apple Vision Pro supporta solo gli account personali e quelli di lavoro non gestiti dall’organizzazione. Se l’account di lavoro è managed dall’organizzazione, non sarà possibile accedere.

Ricordiamo che Apple Vision Pro, l’headset di realtà aumentata della società di Cupertino, è per il momento disponibile solo negli Stati Uniti.